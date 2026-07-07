VD assistent
Fibio Nordic AB / Assistentjobb / Helsingborg Visa alla assistentjobb i Helsingborg
2026-07-07
, Bjuv
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fibio Nordic AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
VD assistent
📍 Plats: På plats i centrala Helsingborg
📆 Omfattning: 100%
Är du en självgående, strukturerad och initiativtagande person som trivs i en bred och varierande roll? Vi söker en VD assistent som vill arbeta nära ledningen, hantera administrativa och ekonomiska uppgifter samt bidra till att organisationen fungerar effektivt
Om rollen:
Som VD assistent arbetar du nära ledare och har löpande kontakt med företagets ekonom. Du är en viktig person i den dagliga verksamheten och hjälper till att hantera uppgifter inom administration och ekonomi på ett strukturerat och effektivt sätt.
Rollen kräver hög noggrannhet, struktur och initiativförmåga, och du bör ha förmågan att hantera flera uppgifter parallellt samt slutföra dem med hög kvalitet. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget och ta sig an nya ansvarsområden över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administration
Kontorshantering
Koordinering
Vi söker dig som:
Är självgående, strukturerad och har ett öga för detaljer
Har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt
Har en naturlig känsla för ordning, noggrannhet och struktur
Är initiativtagande och trivs i en roll där du tar eget ansvar
Har goda kunskaper i Office-paketet och är bekväm med administrativa system
Är serviceminded och har en lösningsorienterad inställning
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett dynamiskt företag
Möjlighet att arbeta nära ledningen och få bred erfarenhet
Utvecklingsmöjligheter
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Observera att rollen inte är distans eller hybrid utan man utgår från vårt kontor i centrala Helsingborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4972857-2091182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta
)
252 18 HELSINGBORG Arbetsplats
Fibio Jobbnummer
9996017