VD assistent

Fibio Nordic AB / Assistentjobb / Helsingborg
2026-07-07


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VD assistent
📍 Plats: På plats i centrala Helsingborg
📆 Omfattning: 100%

Är du en självgående, strukturerad och initiativtagande person som trivs i en bred och varierande roll? Vi söker en VD assistent som vill arbeta nära ledningen, hantera administrativa och ekonomiska uppgifter samt bidra till att organisationen fungerar effektivt
Om rollen:
Som VD assistent arbetar du nära ledare och har löpande kontakt med företagets ekonom. Du är en viktig person i den dagliga verksamheten och hjälper till att hantera uppgifter inom administration och ekonomi på ett strukturerat och effektivt sätt.
Rollen kräver hög noggrannhet, struktur och initiativförmåga, och du bör ha förmågan att hantera flera uppgifter parallellt samt slutföra dem med hög kvalitet. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget och ta sig an nya ansvarsområden över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:

Administration

Kontorshantering

Koordinering

Vi söker dig som:

Är självgående, strukturerad och har ett öga för detaljer

Har förmåga att hantera flera uppgifter parallellt

Har en naturlig känsla för ordning, noggrannhet och struktur

Är initiativtagande och trivs i en roll där du tar eget ansvar

Har goda kunskaper i Office-paketet och är bekväm med administrativa system

Är serviceminded och har en lösningsorienterad inställning

Vi erbjuder:

En utvecklande roll i ett dynamiskt företag

Möjlighet att arbeta nära ledningen och få bred erfarenhet

Utvecklingsmöjligheter

Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Observera att rollen inte är distans eller hybrid utan man utgår från vårt kontor i centrala Helsingborg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4972857-2091182".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fibio Nordic AB (org.nr 559169-0895), https://fibio.teamtailor.com
Järnvägsgatan 55 (visa karta)
252 18  HELSINGBORG

Arbetsplats
Fibio

Jobbnummer
9996017

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