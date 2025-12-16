VD/Åkerichef till Trångsunds Åkeri AB i Stockholm!
Är du en driven och strategiskt tänkande ledare med passion för transport och logistik? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en erfaren och resultatinriktad VD/Åkerichef som ska leda vårt åkeri genom en spännande tillväxtfas och fortsätta utveckla våra tjänster och verksamhet. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Trångsunds Åkeri AB med huvudkontor och terminal i Stockholm Sätra, omsätter ca 75 MSEK och har lång erfarenhet av att leverera högkvalitativa transportlösningar till våra kunder. Vår verksamhet präglas av ett starkt kundfokus, pålitlighet och ett stort engagemang från vår personal. Vi erbjuder ett brett utbud av transporttjänster och har en välutvecklad och modern fordonspark. Vi har en stark grund att stå på, och vi söker nu en VD/Åkerichef som kan ta oss till nästa nivå. För mer information besök vår hemsida Team Trångsunds Åkeri.Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla åkeriet med fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet.
Ansvara för den dagliga verksamheten och driva förbättringar inom alla funktioner: ekonomi, drift, personal och kundrelationer.
Leda och utveckla ett engagerat team av medarbetare och skapa en positiv företagskultur.
Hålla kontakt med kunder, samarbetspartners och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och goda relationer.
Utvärdera och implementera nya affärsmöjligheter för att stärka vår marknadsposition.
Ansvara för försäljning och strategiska beslut för att säkerställa långsiktig framgång.
Är du den vi söker?
Vi söker en ledare som vill ta nästa steg och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Du har erfarenhet av att leda team i en miljö med högt tempo och du vet hur man skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Som ledare är du närvarande och kommunikativ. Du bygger förtroende, coachar medarbetare och får teamet att dra åt samma håll. Du har även god ekonomisk förståelse och kan analysera verksamheten och omsätta siffror till konkreta handlingsplaner. Du ser hur personal, resurser och ekonomi hänger ihop och använder det för att skapa stabilitet, effektivitet och resultat.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av att leda och utveckla team i en chefsroll.
Erfarenhet av att arbeta i en ledande position inom logistik och eller ekonomi.
Goda kunskaper inom företagsekonomi och försäljning.
Goda datakunskaper.
B-körkort.
Vi erbjuder:
Du får möjligheten att sätta din egen prägel på ett företag med starka framtidsambitioner. Som VD/Åkerichef kliver du in i ett ekonomiskt stabilt bolag med långvariga och bevisade resultat, där du får chansen att påverka utvecklingen och samtidigt växa tillsammans med oss.
Möjligheten att pröva dina färdigheter och att bygga nya.
En stark gemenskap med företagets bästa i centrum.
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Rätt person får möjlighet till delägarskap och personlig utveckling.
