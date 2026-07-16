Prenumerera på jobb från Dorotea kommun

VD
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2026-07-16
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I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Verkställande direktör till Doroteahus i Dorotea AB
Vår nuvarande VD har valt att gå vidare till nya utmaningar och vi söker därför en efterträdare som vill leda och utveckla Doroteahus i Dorotea AB i nästa fas. Doroteahus i Dorotea AB är ett kommunägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 360 lägenheter samt affärslokaler inom Dorotea kommun. Doroteahus i Dorotea AB har en central roll i kommunens bostadsförsörjning och samhällsutveckling. Som VD ansvarar du för att säkerställa att bolaget långsiktigt bidrar till kommunens bostadsförsörjning genom en välskött, ekonomiskt hållbart och attraktivt fastighetsbestånd. Rollen innebär att balansera det affärsmässiga perspektivet med bolagets viktiga samhällsuppdrag. Under de kommande åren kommer Doroteahus att genomföra en strategisk energiresa med målsättningen att minska energiförbrukningen, stärka fastigheternas långsiktiga värde och bidra till bolagets ekonomiska mål. Detta arbete ska kombineras med ett tydligt fokus på lönsamhet, kostnadskontroll och en effektiv förvaltning av bolagets fastighetsbestånd. Rollen innebär ett nära samarbete med styrelsen, hyresgäster, entreprenörer, Dorotea kommun och andra externa aktörer. Du leder verksamheten både strategiskt och operativt med målet att säkerställa en långsiktigt hållbar och ekonomiskt stark organisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som VD ansvarar du för att:
Leda, utveckla och företräda bolaget i enlighet med ägardirektiv och styrelsens beslut.
Säkerställa en effektiv och långsiktig förvaltning av bolagets fastighetsbestånd.
Ansvara för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Utveckla bolagets lönsamhet genom aktiv styrning av driftkostnader, underhållsstrategier och investeringar.
Driva arbetet med energioptimering, energieffektivisering och hållbarhetsfrågor.
Säkerställa god ekonomisk styrning, budgetuppföljning och resultatkontroll.
Planera och prioritera underhålls- och investeringsbehov utifrån fastigheternas livscykel och verksamhetens mål.
Leda förändrings- och utvecklingsarbete samt skapa engagemang och delaktighet i organisationen.
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning, myndighetskrav och god sed inom kommunal verksamhet.
Bidra till kommunens bostadsförsörjning genom att förvalta attraktiva, trygga och hållbara boendemiljöer.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis fastighetsförvaltning, teknik, företagsekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av ledarskap i liknande uppdrag som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av ekonomistyrning, budgetarbete och verksamhetsuppföljning.
God förståelse för fastighetsförvaltning, drift- och underhållsfrågor.
Kunskap inom arbetsmiljölagstiftning, hyresjuridik och andra regelverk som är relevanta för uppdraget.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Kommunala bolag eller politiskt styrda organisationer.
Strategisk fastighetsförvaltning och underhållsplanering.
Energioptimering och energieffektiviseringsprojekt.
Förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Offentlig upphandling enligt LOU.
Samverkan med förtroendevalda och offentlig förvaltning.
Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde. Kulturkompetens och kunskaper i samiska språk är därför meriterande.Anställningsvillkor
Individuell lönessättning
Vi genomför digital referenstagning
Vi ser att du i ansökan bifogar utbildningsbevis från studier.
Tjänsten kan komma att säkerhetprövas.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea Kommun
(org.nr 212000-2809), http://www.dorotea.se
Stallgatan 13 (visa karta
)
917 32 DOROTEA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Doroteahus AB Kontakt
Ordf Doroteahus i Dorotea AB
Bim Grahn bim.grahn@dorotea.se Jobbnummer
10004210