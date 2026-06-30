VD - Sotenäsbostäder
Chefspoolen i Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Sotenäs Visa alla ekonomichefsjobb i Sotenäs
2026-06-30
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Vill du leda ett bostadsbolag med stort samhällsansvar i en av Sveriges vackraste kustkommuner?
Att bo och verka i Sotenäs handlar om mer än hav, klippor och skärgård. Här finns ett starkt lokalsamhälle, framtidstro och en tydlig ambition att skapa attraktiva, trygga och hållbara boendemiljöer för dagens och morgondagens invånare.
Sotenäsbostäder AB är det kommunala bostadsbolaget i Sotenäs kommun med cirka 1 200 lägenheter och ett viktigt samhällsuppdrag – att erbjuda attraktiva bostäder, god service och en långsiktigt hållbar förvaltning för kommunens invånare.
Nu söker vi en ny VD då vår nuvarande verkställande direktör går i pension. Vi söker dig som vill leda och vidareutveckla bolaget tillsammans med engagerade medarbetare, styrelse och ägare. Här får du möjlighet att bygga vidare på en väl fungerande verksamhet och samtidigt sätta din egen prägel på bolagets fortsatta utveckling.
Uppdraget Som VD för Sotenäsbostäder har du det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet, ekonomi, resultat och organisation. Tillsammans med cirka 16 engagerade medarbetare leder du ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag och stora möjligheter att fortsätta utvecklas.
Med utgångspunkt i bolagets samhällsuppdrag bidrar du till att skapa attraktiva, trygga och hållbara boendemiljöer för kommunens invånare – idag och för kommande generationer.
Sotenäsbostäder befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi fortsätter att utveckla organisation, arbetssätt och service till våra hyresgäster. Samtidigt står bolaget inför flera strategiskt viktiga frågor kring framtida investeringar, nybyggnation och utveckling av bostadsbeståndet.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
Leda och utveckla verksamheten utifrån bolagets uppdrag, mål och ägardirektiv.
Säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och god resurshushållning.
Driva verksamhetsutveckling, digitalisering och förbättringsarbete.
Utveckla organisationens kompetens, arbetssätt och ledarskap.
Skapa hög kundnöjdhet och god service till bolagets hyresgäster.
Företräda bolaget i dialog med styrelse, kommun, media och andra externa intressenter.
Bidra till att Sotenäsbostäder fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar. Du behöver därför kunna växla mellan långsiktiga perspektiv, ekonomiska vägval och verksamhetens vardag.
Vem är du? Vi söker en värderingsstyrd ledare som kombinerar affärsmässighet med samhällsengagemang. Du har förmågan att skapa förtroende hos medarbetare, styrelse, ägare och hyresgäster samtidigt som du driver verksamheten framåt och bidrar till bolagets fortsatta utveckling med tydlighet, integritet och ett långsiktigt perspektiv.
Som ledare är du närvarande och bygger starka relationer genom dialog, lyhördhet och konsekvens.
Genom ett jordnära, prestigelöst och engagerande ledarskap skapar du delaktighet och utvecklingskraft i organisationen. Du tror på människors vilja och förmåga att bidra och har en naturlig förmåga att samla organisationen kring gemensamma mål, förbättringsarbete och nya möjligheter. Du motiveras av att utveckla både verksamhet, arbetssätt och erbjudande för att möta framtidens behov. Du bygger ansvarstagande team och skapar förutsättningar för initiativkraft, samarbete och goda prestationer.
Profil Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att leda verksamheter med ekonomi-, verksamhets- och personalansvar samt dokumenterad förmåga att skapa resultat genom andra.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda chefer, ledningsgrupper eller större verksamheter.
Erfarenhet av att initiera, driva och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete.
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av budget-, investerings- och resultatansvar.
Förmåga att skapa struktur, långsiktighet och tydliga prioriteringar.
Erfarenhet av att samverka med styrelser, politiska företrädare eller andra komplexa intressentgrupper.
Förmåga att bygga starka och förtroendefulla relationer både internt och externt.
God kommunikativ förmåga och vana att representera en verksamhet i externa sammanhang.
Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande men inte avgörande. Vi välkomnar även kandidater från andra verksamheter där samhällsnytta, service, infrastruktur eller komplex verksamhetsstyrning varit centrala delar av uppdraget.
Erfarenhet från kommunala bolag, offentlig verksamhet eller politiskt styrda organisationer är meriterande.
Därför Sotenäsbostäder Hos oss får du möjlighet att leda ett bolag med ett tydligt samhällsuppdrag och en ambitiös framtidsagenda. Sotenäsbostäder står inför en utvecklingsfas med fokus på nyproduktion, hållbar tillväxt, digitalisering och stärkt samhällsengagemang.
Ansökan I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen, för mer information kontakta: Annchen Kull mobil: 0763 29 40 47 (semester v30-32) Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 30 augusti
Anställning i denna tjänst förutsätter godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7991937-2079106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefspoolen i Sverige AB
(org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Sotenäs kommun (visa karta
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456 34 KUNGSHAMN Arbetsplats
Chefspoolen Jobbnummer
9986023