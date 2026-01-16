Växtservicetekniker Göteborg
Luwasa Greenstyling AB / Skogsjobb / Härryda
2026-01-16
Om jobbet
Luwasa Greenstyling är ett av Sveriges branschledande växtinredningsföretag med Sverige som marknad. Luwasa Greenstyling har arbetat med växtinredning och växtservice i innemiljöer sedan 1968.
En av våra grundpelare är att alltid ta ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser och vår växtservice över tid. Till vår verksamhet söker nu vi nu en driven, engagerad växtservicemedarbetare, med placering i Mölnlycke.
Övergripande beskrivning för rollen
Vi söker dig som verkligen är växtintresserad och som kan branschen och vill arbeta med att ta hand om växter.
Som växtservice tekniker blir du en del av vårt team i Göteborg och ansvarar för ditt eget distrikt och kunder. Du besöker växtinredningskunder och genomför växtskötsel på ett givet intervall. I detta innebär att du bland annat vattnar, beskär, putsar, plockar och planterar. Du tar dig runt med servicebil.
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta självständigt men även uppskattar stark team-spirit.
• Kan ta ett övergripande serviceansvar för sina egna kunder.
• Tycker om kundinteraktion och har erfarenhet från servicebranschen.
• Har körkort och god körvana.
• Branscherfarenhet är meriterande.
• Gillar att arbeta fysiskt och klarar att hjälpa till med tyngre planteringar vid leveranser.
Rollen innebär också att vara en del av leverans/produktions arbetet av växtinredning så som plantering, leverans till kund, växthusarbete samt även produktion med mossa och lav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: henrik.apell@luwasa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Växtservice tekniker Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luwasa Greenstyling AB
(org.nr 556197-8999)
Metodvägen 6 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luwasa Greenstyling AB Kontakt
Verksamhetschef Göteborg
Henrik Apell henrik.apell@luwasa.se 0734211500 Jobbnummer
9688120