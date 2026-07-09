Växtodlingsrådgivare till Örebro - HS Konsult
HS Konsult AB / Skogsjobb / Örebro Visa alla skogsjobb i Örebro
2026-07-09
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Nu förstärker vi vår rådgivning i Örebro!
Vill du bli del av ett av Sveriges vassaste rådgivarteam inom lantbruk? Vi söker förstärkning till vår växtodlingsgrupp. Du som söker har lämplig erfarenhet och kommer att ingå i ett arbetslag med kompetens inom växtodling, fältförsök, forskning och utveckling, naturvård, vatten, ekonomi, och skog.
Värdesätter du en arbetsplats där frihet, gott kamratskap mellan kollegor samt intressanta och utvecklande arbetsuppgifter är vardag? Då passar du hos oss! Tillsammans med nyfikna kollegor kommer du att vara med och utveckla vårt rådgivningskoncept för lantbruksföretag i framför allt Örebro. Vi söker dig som brinner för lantbruket och landsbygdsfrågor och som trivs med att ta eget ansvar och bygga goda kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva rådgivning både i fält och från kontoret samt vara ett bollplank till kunderna. I arbetet ingår även att upprätta SAM-ansökningar, skriva artiklar och växtodlingsbrev samt arrangera kurser och kundträffar, med mera.
Om dig
Du har ett starkt affärsdriv och en genuin vilja att skapa värde för kunderna genom professionell och affärsnära rådgivning. Du trivs i en konsultroll med stort eget ansvar och uppskattar möjligheten att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer. Vidare arbetar du självständigt och tar ett tydligt helhetsansvar för dina egna kunduppdrag. Som person är du strukturerad och noggrann samt van vid att skapa ordning och driva processer framåt med kvalitet.
Kvalifikationer och meriterande
Relevant utbildning för tjänsten (agronom, lantmästare, agrotekniker eller motsvarande) med inriktning mot växtodling.
Är väl insatt i växtodling och lantbruk, gärna med kompetens inom produktionsekonomi.
Stimuleras av eget resultatansvar.
Erfarenhet av rådgivning till lantbruksföretag är meriterande.
Kompetens inom spannmåls- och oljeväxtproduktion samt kemkunskap är meriterande.
Vi erbjuder dig Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du bidrar till den gröna sektorns utveckling och landsbygdens framtid. Du blir en del av en organisation med engagerade kollegor, högt i tak och stort fokus på kompetensutveckling. Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag samt möjligheter att påverka och utvecklas i din roll.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Anställningen är heltid och föregås av provanställning.
Placeringsort Örebro
Sista ansökningsdatum 2026-08-16, rekryteringsprocessen sammanfaller med semesterperiod, vilket innebär att återkoppling kan dröja. Urval kan dock komma att påbörjas löpande i den mån det är möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Affärsområdeschef: Ylva Azcarate 0730-39 14 25 Ämnesområdesansvarig: Line Strand 070-207 33 07 Facklig kontaktperson: Henrik Nätterlund 070-238 10 82
Välkommen med din ansökan!
HS Konsult AB säljer oberoende rådgivning till lantbruksföretag i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarnas län. Vi har kontor i Uppsala, Nyköping, Strängnäs, Örebro, Västerås, Storvik, Stora Skedvi, Avesta och Bollnäs. Utifrån vår gemensamma värdegrund baserad på kompetens, pålitlighet och förtroende arbetar vi tillsammans för utveckling och ökad lönsamhet inom de gröna näringarna.
Läs gärna mer om HS Konsult här.
Hushållningssällskapet består av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Läs gärna mer om Hushållningssällskapet här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042994-2094280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HS Konsult AB
(org.nr 556413-1224), https://hskonsult.teamtailor.com
Gamla vägen 5G (visa karta
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702 27 ÖREBRO Arbetsplats
HS Konsult Jobbnummer
9998022