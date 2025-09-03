Växtodlingsrådgivare i Blekinge
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Skogsjobb / Ronneby Visa alla skogsjobb i Ronneby
2025-09-03
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Ronneby
, Mörbylånga
, Växjö
, Kalmar
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Om tjänsten Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge söker en växtodlingsrådgivare till västra Blekinge. Hos oss arbetar du nära våra kunder med rådgivning för att stärka och förbättra deras växtodling. Vår roll är att stötta lantbrukarna genom hela växtodlingsåret. Vi hjälper till med växtodlingsplaneringen inför kommande säsong och ser över behovet av inköp av insatsvaror. Under våren hjälper vi till att söka EU-stöd. När fältsäsongen börjar är vi på plats och tittar på etablering, uppkomst, gödslingsbehov, växtskyddsbehov och uppföljande rådgivning. Sedan kan vi också, när växtodlingen är klar för året, göra en efterkalkyl för odlingen för att se hur ekonomin ser ut för respektive gröda. Vi jobbar i huvudsak med återkommande kunder, där vi blir väl insatta i gårdarnas förutsättningar.
Just denna tjänst avser arbete med kunder i västra Blekinge därför är det praktiskt fördelaktigt om du bor i närområdet (kring t.ex. Bromölla, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, där social kompetens, kvalitetstänk och serviceanda är viktigt. Eftersom vi arbetar långsiktigt med våra kunder är det viktigt att du som söker denna tjänst ser det som ett långsiktigt åtagande där du växer och utvecklas med våra kunder och kollegor. Vi söker dig som brinner för lantbruket och som ser ekonomisk hållbarhet som en central del i rådgivningen.
Arbetsuppgifter inom växtodlingsrådgivning Ge kvalificerad rådgivning inom EU-stöd, växtodling, mark, ekonomi, växtnäring och växtskydd.
Utföra fältbesök och planera odlingsåtgärder tillsammans med lantbrukare.
Bistå vid mark- och växtanalyser samt tolkning av resultat.
Bidra till rådgivningsmaterial, hålla kurser, fältvandringar och seminarier.
Medverka i utvecklingsprojekt och försöksverksamhet inom lantbruk.
Uppdatera dig kring lagstiftning, nya tekniker och hållbara odlingsmetoder.
Bygga nätverk och relationer med lantbrukare, myndigheter och kollegor inom branschen.
Om dig - Kvalifikationer och personliga egenskaper för rollen som växtodlingsrådgivare Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom agronomi, lantbruk eller liknande. Alternativt arbetslivserfarenhet som t.ex. inspektor på lantbruksföretag.
Du trivs med ett utåtriktat arbete och är kommunikativ samt pedagogisk i din rådgivning.
God förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar, samtidigt som du är en lagspelare.
Praktisk erfarenhet från lantbruk eller växtodling är meriterande.
Du är lösningsorienterad, analytisk och har ett genuint intresse för hållbart jordbruk (hållbart ur miljö, social och ekonomisk aspekt).
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och gillar att möta olika människor.
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Det är bra om du har tillgång till egen bil.
Meriterande Flera års erfarenhet av lantbruksrådgivning eller lantbruksföretagande.
Erfarenhet av SAM-ansökan, investeringsstöd och klimatkliv.
Van att jobba mot ett intäktskrav.
Kunnig i lantbruksekonomi, där du förutom växtodlingen kan se till företaget som helhet.
Vi erbjuder dig som växtodlingsrådgivare
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett av landets största och mest innovativa hushållningssällskap, med engagerade kollegor och stora kontaktytor mot det gröna näringslivet. Vi investerar i kontinuerlig kompetensutveckling och uppmuntrar egna initiativ och idéer för verksamhetens utveckling. Här har du möjlighet att påverka och bidra till framtidens hållbara lantbruk i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Om Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg BlekingeKunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
För tillfället är vårt Blekingekontor i Bräkne-Hoby, men vi håller på att eventuellt lokalisera oss till andra platser i Blekinge. Vi kan komma att ha ett kontor för denna tjänst, närmare de västra delarna av Blekinge.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
Ansökan & tillträdeTillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt sett sex månaders provanställning.
Sista ansökningsdatum: 2025-09-30. Bifoga både CV och personligt brev. Ansökningar hanteras löpande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-kalmar-kronoberg-blekinge/ Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
9491006