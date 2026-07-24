Växtodlingsrådgivare
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Skogsjobb / Gotland Visa alla skogsjobb i Gotland
2026-07-24
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Vi söker dig som vill jobba som HIR-rådgivare inom växtodling. HIR står för Hushållningssällskapets individuella rådgivning – genom personlig rådgivning optimerar vi lantbrukarnas produktion.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Är du lockad av rådgivarrollen som kräver både samarbetsförmåga och stort eget driv? Som växtodlingsrådgivare hos HS Gotland arbetar du nära lantbrukare och bidrar med rådgivning genom hela odlingssäsongen. Rollen omfattar både arbete i fält och från kontoret, där du stöttar kunder i frågor som bland annat växtodlingsplanering, odlingsstrategier, ogräs, skadegörare och insatsmedel.
Du genomför fältrådgivning, skriver rådgivarbrev och erbjuder rådgivning inom Greppa Näringen. I tjänsten ingår även att bistå kunder med SAM-ansökningar och andra EU-stöd samt att delta vid fältvandringar och kundträffar. Som rådgivare är du ett viktigt stöd för lantbrukarna i deras beslut och planering för en hållbar och lönsam växtodling.
Om dig
Vi söker en lagspelare med god kommunikativ förmåga, som är självgående och strukturerad. Du värdesätter att leverera ett kvalitativt och noggrant utfört arbete. Hos oss är kunden i fokus och din roll innebär många kontaktytor såväl internt som externt, därför värderas social kompetens högt.
Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en helhetslösning vilket innefattar nära samarbete med såväl kollegorna inom växtodlingsrådgivning, som våra övriga rådgivare inom redovisning, juridik och företagsutveckling. Du ges dessutom en fantastisk möjlighet att vara del i ett stort nätverk då vi har mycket utbyte av övriga 14 Hushållningssällskap runt om i landet.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning; Agronom, Lantmästare eller motsvarande kompetens.
Serviceinriktad och kommunikativ
Bekväm med ett digitaliserat arbetssätt
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten
Erfarenhet av rådgivning och praktisk lantbrukserfarenhet är meriterande.
Vi erbjuder dig en trevlig och stimulerande arbetsmiljö, för oss är det viktigt att du har möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Frihet under ansvar är en av våra grundpelare och just flexibiliteten hos oss är något som uppskattas av våra medarbetare – både vad gäller arbetstider och möjligheten att arbeta hybrid. Vi erbjuder även kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Placeringsort: Gotland Grönt Centrum, Roma, med möjlighet till visst distansarbete
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse.
Sista ansökningsdatum är 2026-08-31 Vi kan komma att behandla ansökningar löpande.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Tf VD Mats Pettersson på 070-316 04 01 eller mats.pettersson@hushallningssallskapet.se
Rekryteringen sker i samarbete med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.
Välkommen med din ansökan!
Hushållningssällskapet Gotland
Kunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Hushållningssällskapet Gotland har ett stort tjänsteutbud inom lantbruk. Vi bedriver rådgivning, utvecklingsarbete samt projektverksamhet mm. Vi har ca 1500 medlemmar och omsätter omkring 16 miljoner kronor per år och är 19 anställda.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
Över 61 000 personer bor redan på Gotland året om, vill du bli en av oss? Läs mer om hur Gotland är som plats att bo och leva på: http://gotland.com/flytta-hit/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-gotland/
622 54 ROMAKLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hushållningssällskapet Gotland Jobbnummer
10011322