Växthusmedarbetare

Vi söker personer som skall i samråd med övrig personal i odlingsgruppen utarbeta och genomföra de odlingsrelaterade uppgifter som krävs. Personen ska ha en viss grad av erfarenhet av att jobbat i gurk - och växtodling, samt intresse att lära sig allt om odlingstekniken och alla arbetsmoment som omfattas i en gurk - och växtodling.
Du kommer främst att arbeta med pack av växter, skörd, sortering
samt packning av gurkor, skötsel av växtplantor, men då andra arbetsuppgifter
förekommer behöver du vara flexibel, så som att göra orderplock.
På grund av arbetsuppgifter bör du ha god fysik.
Stresstålighet och värmetålighet är av stor vikt. Eftersom man arbetar med
levande växter ställs det höga krav på dig som packar att ha ett
försiktighetstänk genom hela processen från att ta emot växterna till
levereras.
För att lyckas i rollen är du som person positiv,
samarbetsvillig, resultatorienterad, samt du har lätt för att prioritera
uppgifter då det ofta är ett högt arbetstempo och många moment att genomföra.
Vi erbjuder en roll med ansvar och möjlighet att påverka.
Vi har under flera år arbetat med LEAN så vi vill att den person
vi söker har en positiv inställning till LEAN arbete.
Vi har idag många nationaliteter så förutom svenska och engelska
värdesätter vi att du pratar fler språk. Det är också viktigt att kunna hantera
datorn som ett arbetsverktyg - vi använder Microsoft Office. Så ansöker du
