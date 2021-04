Växeltelefonist till vår kund i Lund - Manpower AB - Receptionistjobb i Lund

Manpower AB / Receptionistjobb / Lund2021-04-13Vi söker nu förstärkning till vår kund i Lund. Är du flexibel att arbeta som växeltelefonist 75-100%, skicka då in din ansökan redan idag.2021-04-13Till en av våra kunder i Lund söker vi flexibla medarbetare med hög tillgänglighet som vill arbeta som växeltelefonist!Du arbetar i en stor växel och din uppgift är att på ett effektivt och tydligt sätt med en hög servicenivå, hjälpa den inringande vidare. Periodvis kan belastningen på växeln vara mycket hög där din förmåga att behålla ditt lugn och förtroende bland såväl de inringande som kollegor kommer att vara betydelsefull. Växeln har öppet vardagar samt kvällar och helger årets alla dagar mellan 07:00-21:00. Du blir garanterad en tjänst på 75% med en flexibilitet upp till 100%.Vem är du?För dig är service en självklarhet och du vill tillsammans med dina kollegor leverera den bästa service till de som ringer in. Du har en positiv inställning, sprider glädje och energi och tar fort till dig ny information. Du talar och skriver Svenska flytande och fördelaktigt är om du tidigare har arbetat i en växel eller arbetat med telefon och dator som arbetsredskap. Kunskap inom medicinsk terminologi är meriterande, men inte ett krav. Då en del av samtalen är på engelska förutsätter tjänsten att du talar engelska obehindrat.Uppgiften ställer höga krav på effektivitet, stresstålighet samt lyhördhet. Möjlighet att arbeta oregelbundet är ett krav. Då tjänsten kräver en längre upplärning är det viktigt att du är intresserad av tjänsten på längre sikt minimum 1 år.Vad kan vi erbjuda dig?Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär av försäkringar, tjänstepension osv och goda fackliga relationer. Det som skiljer är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Du söker tjänsten via ansökningslänken nedan med registrerat CV på www.manpower.se. Vid frågor kontakta gärna Carina Olsson via mail carina.olsson@manpower.se Vi arbetar med löpande urval så sök gärna tjänsten snarast möjligt.Välkommen med din ansökan!Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Kanske är det via oss som du hittar ditt drömjobb? Välkommen att registrera ditt CV och söka någon av våra tjänster.Varaktighet, arbetstidDeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-11Manpower AB5687693