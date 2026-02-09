Växeltelefonist/receptionist Norrköping - sommarjobb
Hos oss behöver vi den bästa kompetensen - även under sommaren.
Vi på Transportstyrelsen får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Nu söker vi dig som vill jobba under sommaren hos oss på Transportstyrelsen.
Om jobbet
I rollen som växeltelefonist/receptionist kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av sedvanliga uppgifter såsom att koppla vidare samtal och ta emot besökare.
Inom Transportstyrelsen har vi en gemensam växel och vi finns på tre orter, Borlänge, Örebro och Norrköping. Vår reception är öppen varje vardag mellan 10.00-12.00. I växeln tar vi emot samtal 09.00-16.00, förutom fredag då växeln stänger kl 13.00. Du är en viktig person då du tar emot våra besökare och får både våra interna och externa besök att alltid känna sig välkomna.
Du kommer att
- arbeta som växeltelefonist som huvudsaklig arbetsuppgift
- ta emot besökande i vår reception.
Du måste ha
- fyllt minst 18 år vid anställningens början
- slutfört en gymnasieutbildning med slutbetyg, yrkesexamen eller högskoleförberedande examen
- aktuell erfarenhet av arbete i en roll med telefon som främsta arbetsredskap där du hanterat vidarekopplingar och telefonköer
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska.
Vi önskar att du bifogar betyg/intyg på din pågående eller avslutade utbildning.
Det är meriterande om du också har erfarenhet
- av att ha arbetat som receptionist
- av att ha arbetat som växeltelefonist
- av Telias telefonisystem Ace Agent eller Ace Interact
- av arbete i ett kvalificerat telefonisystem
- av tidigare arbete inom statlig förvaltning.
Vi vill att du är
- servicefokuserad genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du ska ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
- självgående där du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar systematiskt
- samarbetsorienterad och anpassar dig för att hitta lösningar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
- flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter där du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tidsbegränsad till 8-11 veckor under perioden juni till augusti, med ev. möjlighet till förlängning. Omfattningen är på 75%. Tjänsten är placerad i Norrköping.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor, välkommen att kontakta sektionschef Faten Isik, faten.isik@transportstyrelsen.se
, 010-495 5007. Saco-S, Johan Stenborg och ST, Anders Bodving, nås via växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Vi behöver din ansökan senast den 2 mars 2026 märkt med referensnummer TSG 2026-943. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ett komplett CV och personligt brev. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Juridik
Avdelning Juridik består av fem enheter. Juridikenheterna styr och stöder myndighetens olika avdelningar i juridiska frågor, och enheten Registratur ansvarar för registratur, reception och växel. Vi finns på flera orter. Vår huvudort är Norrköping.
Vi bidrar till en enhetlig och effektiv hantering av Transportstyrelsens behov av styrning och stöd i juridiska frågor och i språkliga frågor inom regelgivning. Vi bidrar med styrning och stöd i diarieföring, ad acta och arkivläggning, passerkortshantering, besöksmottagning och växel. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2026-943".
Detta är ett deltidsjobb.
Transportstyrelsen (org.nr 202100-6099)
9729841