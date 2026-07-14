Vattenvårdshandläggare, tidsbegränsad anställning
Länsstyrelsen I Örebro Län, Miljöavdelningen, Enheten Art Och Landskap / Biologjobb / Örebro Visa alla biologjobb i Örebro
2026-07-14
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På Miljöavdelningen arbetar vi för länets hållbara utveckling, ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi hanterar till exempel frågor som rör miljöfarliga verksamheter och skydd och skötsel av värdefull natur. Vi arbetar också med förvaltning av vatten och nationalparker. Vår personal arbetar både i fält och på kontor.
Örebro län är ett landskap med sjöar, vattendrag och våtmarker som är avgörande för både biologisk mångfald och människors livskvalitet. På enheten Art och landskap arbetar vi för att stärka ekosystemen och nå miljömålen genom att samordna åtgärder, analysera miljödata och samverka med aktörer i länet. Nu söker vi en vattenvårdshandläggare som vill vara med och utveckla länets vattenmiljöer – från fiskvägar till restaurerade våtmarker.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Som vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län blir du en viktig del av vårt team som arbetar med att förbättra vattenmiljöerna i länet. Du kommer att arbeta med olika uppdrag som möjliggör vattenvårdsåtgärder i länet; ett mångsidigt uppdrag som spänner från administrativa uppgifter till fältarbete.
I rollen kommer du att stödja och driva vattenvårdsuppdrag, exempelvis inom åtgärdsprogram för vatten och restaurering av vattendrag. Samverka med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att uppnå miljökvalitetsnormerna i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Bidra med din kompetens i arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor, med särskilt fokus på fiskvägar och miljöanpassad vattenreglering. Delta i olika projekt som hanteras av andra enheter på Länsstyrelsen.
Du kommer att ha goda möjligheter till kompetensutveckling inom ditt ansvarsområde. Dina arbetsuppgifter justeras utifrån regeringens uppdrag till Länsstyrelsen, ditt intresse samt kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
examen från relevant högskoleutbildning, exempelvis med inriktning mot hydrologi, limnisk ekologi, fiskbiologi eller motsvarande som vi bedömer likvärdig
god kompetens inom biologi, limnologi eller liknande område
god datorvana och erfarenhet av att skriva rapporter, uppdragsbeställningar eller liknande dokument
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att granska och bedöma utredningar om miljöanpassningar av vattenverksamheter, exempelvis fisk- och faunapassager eller flödesåtgärder
erfarenhet av att genomföra vatten- och naturvårdsprojekt, exempelvis rivning av dammar, anläggande av faunapassager eller biotopvård i vattendrag
erfarenhet av myndighetsutövning hos en länsstyrelse, kommun eller liknande erfarenhet av maskinledning av grävmaskin (t.ex. i samband med restaureringsprojekt)
erfarenhet av att arbeta med kart- och geodata (GIS)
förmåga att ta till dig och förmedla information på engelska.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Du arbetar effektivt och noggrant, även när det är mycket att göra. Arbetsuppgifterna kan variera och du behöver kunna anpassa dig efter nya prioriteringar. Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Det är viktigt att du kan förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt och kommunicera din kompetens tydligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
B-körkort krävs.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad på ett år. Vi erbjuder möjlighet till flexibla arbetsformer, där viss del av arbetet kan utföras på distans när verksamheten tillåter.
Som medarbetare hos oss får du
generösa semesterförmåner
möjlighet till kompetensutveckling inom ditt område
friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
en inkluderande och stödjande arbetsmiljö med korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 augusti.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor – allt från kunniga experter till ambitiösa generalister – som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Örebro Län
(org.nr 202100-2403), https://www.lansstyrelsen.se/
Östra Bangatan 11 (visa karta
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701 86 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Örebro Län, Miljöavdelningen, Enheten Art Och Landskap Kontakt
Ann-Kristin Moberg, ST ann-kristin.moberg@lansstyrelsen.se Jobbnummer
10002199