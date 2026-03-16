Vattentraktorförare
Schweden Splitt AB / Jordbruksjobb / Karlshamn
2026-03-16
Visa alla jobb hos Schweden Splitt AB i Karlshamn
Schweden Splitt AB söker förare till vattentraktor mm

Publiceringsdatum 2026-03-16

Om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
Köra traktor med en vattentunna och vattna utsprängt berg samt vägar på vårt område för att minimera dammspridning.
Köra Bobcat kompaktlastare samt Volvo L70 hjullastare för att rensa spillt material vid transportband mm.
Rensa manuellt vid vissa positioner med skyffel och/eller vattenslang.
Hjälpa till med enklare underhållsarbete.
Arbetet bedrivs måndag till fredag på dagtid.
Beredskapstjänst för lördagar kan bli aktuellt.
Önskade egenskaper och kunskaper hos den sökande:
• körkort klass B
• förarbevis hjullastare godshantering
• självgående
• noggrann
• strukturerad
• serviceminded
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Ansökan tillsammans med CV skickas till vår produktionschef Cim Axelsson på cim.axelsson@splitt.se
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare.
Om Schweden Splitt AB
Schweden Splitt AB är ett helägt dotterbolag till Basalt Actien Gesellschaft (BAG) i Tyskland. Här i Sverige bedriver vi bergtäktsverksamhet i Elleholm, vackert beläget vid Östersjökusten i Karlshamns kommun. Vår anläggning kan idag producera upp till en miljon ton per år och vi är ca 25 personer på arbetsplatsen.
Produkterna säljs lokalt med leverans på lastbil men den största delen av produktionen skeppas till utlandet och levereras med fartyg som lastas i bolagets egen hamn invid täkten. Bolaget är Sveriges största exportör av bergkrossprodukter för anläggningsändamål där våra kunder finns från Estland i norr till Danmark i väster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: cim.axelsson@splitt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vattentraktorförare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schweden Splitt AB
Elleholmsvägen 230-130
375 91 ELLEHOLM
För detta jobb krävs körkort.
