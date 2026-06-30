Vattensamordnare med inriktning dricksvatten
Länsstyrelsen I Västmanlands Län, Vattenmyndighetenskansli / Hälsoskyddsjobb / Västerås Visa alla hälsoskyddsjobb i Västerås
2026-06-30
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Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med?
Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
På länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
• Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
• Möjlighet att lära nytt och utvecklas
Vattenmyndigheten
Länsstyrelsen i Västmanland är också Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt som omfattar sju län och ett 70-tal kommuner. Vattenmyndigheten har ett omfattande samarbete med de övriga fyra regionala vattenmyndigheterna och samverkar även med en mängd aktörer både nationellt och i distriktet.
På Vattenmyndighetens kansli arbetar ca 10 personer. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att efterleva och implementera EU:s vattendirektiv. Vi värnar vattnets värde i Sverige genom att kartlägga status, identifiera påverkan, ta fram underlag för beslut i vattendelegationen om juridiskt bindande åtgärder och miljökvalitetsnormer för vattnet i vårt distrikt samt långsiktiga förvaltningsplaner. Vattenmyndigheten har fått ett nytt uppdrag som handlar om riskbedömning och riskhantering av tillrinningsområden till dricksvattentäkter. Vattenmyndigheterna arbetar sedan tidigare med dricksvattenförekomster med anledning av EU:s ramdirektiv för vatten i nära samverkan med övriga fyra vattenmyndigheter i Sverige, berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter som exempelvis Havs- och vattenmyndigheten och SGU.
Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vastmanlandPubliceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär inledningsvis att tillsammans med samverkande myndigheter utforma hur Vattenmyndighetens uppdrag inom dricksvattendirektivet ska genomföras den kommande förvaltningscykeln. Du kommer bland annat att arbeta med riskbedömningar i tillrinningsområden till dricksvattentäkter, med fokus på ytvatten, samt med andra frågor av betydelse för vattenförsörjningen i stort. Det innebär att analysera regelverk, utveckla arbetsprocesser och ta fram metoder för bedömningar av risker i tillrinningsområden som kan orsaka försämring av råvattenkvaliteten. Mycket av det praktiska arbetet med exempelvis riskbedömningar genomförs av handläggare på samtliga av landets länsstyrelser och en viktig uppgift för dig blir att samordna detta arbete. Arbetet genomförs till stor del i vattenmyndigheternas nationella arbetsgrupper och nätverk. Det ställer krav på dig att du kan skapa och upprätthålla goda samarbeten även på distans.
En del av tjänsten innebär även att samverka med kommuner och dricksvattenleverantörer i distriktet för att skapa förståelse för de riskbedömningar som genomförts och det åtgärdsarbete som är nödvändigt, samt på sikt för att främja en god dataförsörjning mellan aktörer inom distriktet. Dessutom kan annat löpande vattenförvaltningsarbete ingå i tjänsten beroende på kompetens och intresse.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom naturvetenskap med inriktning limnologi, toxikologi, miljökemi, hydrologi alternativt annan relevant utbildning.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med dricksvattenrelaterade frågor, exempelvis dricksvattenproduktion och faroanalyser
erfarenhet av att hantera, analysera och tolka stora datamängder samt god vana vid att tillämpa statistiska metoder
kunskap om olika metoder för riskbedömningar, inom exempelvis vattenförvaltning, vattenskyddsområden eller förorenade områden
erfarenhet av arbete med vattenförvaltning
erfarenhet av arbete med miljö- eller vattenrättsliga frågor
erfarenhet av samverkan mellan olika samhällsaktörerDina personliga egenskaper
Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.
Du har ett utvecklat självledarskap, förmåga att ta initiativ och driva på samt en struktur i ditt sätt planera och organisera ditt arbete. Du kommer arbeta med komplexa frågor utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv vilket ställer krav på omdöme och uthållighet. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.
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Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.
Det här betyder det att vara krigsplacerad hos oss
Så behandlar Länsstyrelsen Västmanland dina personuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västmanlands Län
(org.nr 202100-2411), https://www.lansstyrelsen.se/
Västra Ringvägen 1 (visa karta
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721 86 VÄSTERÅS Arbetsplats
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Vattenmyndighetenskansli Kontakt
Chef
Malin Pettersson 010-2249332 Jobbnummer
9985763