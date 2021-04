Våtlackerare till Rottne Industri - Montico HR Partner AB - Lackerarjobb i Växjö

Montico HR Partner AB / Lackerarjobb / Växjö2021-04-15Har du goda kunskaper inom lackering och vill ha en långsiktig arbetsrelation? Då har vi uppdraget för dig!Till vår kund Rottne Industri AB söker vi dig som har goda kunskaper inom våtlackering.Rottne Industri är ett helsvenskt företag med all produktion inom Sveriges gränser. Huvudkontoret ligger i Rottne och omsätter ca 550 miljoner kronor och har cirka 250 anställda vid fabriker i Rottne, Lenhovda och Stensele. Nästan hälften av produktionen exporteras till Europa, Ryssland och Nordamerika.Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner, där rätt person kommer att erbjudas anställning hos Rottne Industri AB efter en tids inhyrning.Tillsättning kommer att ske omgående efter överenskommelse.Vi ser fram emot din ansökan redan idag!Varma hälsningar!2021-04-15Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta sprutlackering av skogsmaskiner, maskering, truck- och traverskörning samt förberedande arbete i form av planering, tvättning och blästring. I ditt team kommer du ha fyra andra stjärnor där ni stöttar och hjälper varandra i arbetet. Du kommer att vara en viktig spelare för att utveckla och effektivisera arbetet som berör lackeringsavdelningen.Arbetstiden är inledningsvis dagtid med flex. I förlängningen finns även möjlighet till andra arbetstider.Vi söker dig somFör att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande med dig:Dokumenterad arbetslivserfarenhet av våtlackeringRelevant utbildningBehärskar svenska språket i tal och skriftTruck- och traverskortVidare är du en händig hantverkare med öga för kvalitet och finish. Som person är du noggrann, ansvarstagande, stresstålig och du har lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du kan arbeta strukturerat och systematiskt.Känner du att du passar in på ovanstående och vill anta utmaningen? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Montico Hr Partner AB5694877