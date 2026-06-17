Våtlackerare sökes för omgående anställning!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Lackerarjobb / Nyköping Visa alla lackerarjobb i Nyköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som våtlackerare kommer du att arbeta med lackering och ytbehandling av industrikomponenter, stålkonstruktioner och andra metallprodukter i varierande storlekar. Rollen innebär ansvar för hela processen – från förberedande arbete till färdig ytfinish – där kvalitet, noggrannhet och säkerhet står i fokus.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor för att säkerställa att produkterna uppfyller högt ställda krav på kvalitet och leveransprecision.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Våtlackering av industridetaljer, stålkonstruktioner och metallkomponenter
• Förarbete såsom slipning, spackling, rengöring, avfettning och maskering
• Grundning och applicering av färg enligt gällande specifikationer
• Kvalitetskontroll av ytfinish, kulör och skikttjocklek
• Hantering och underhåll av lackeringsutrustning samt färgmaterial
• Avsyning och efterbearbetning av färdiglackerade produkter
• Truck- och traverskörning vid behov
• Medverkan till ordning, säkerhet och effektivitet i produktionenProfil
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet och är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer. Du trivs med praktiskt arbete och tar stort ansvar för att arbetet utförs enligt uppsatta kvalitetskrav. Som person är du självgående, lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat, följer instruktioner och bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Erfarenhet av våtlackering inom industriell produktion eller liknande verksamhet
• God kunskap inom förarbete såsom slipning, maskering, rengöring och grundning
• Erfarenhet av att arbeta med olika typer av färg- och lacksystem
• Förmåga att läsa och följa arbetsinstruktioner samt kvalitetskrav
• Erfarenhet av kvalitetskontroll och bedömning av ytfinish är meriterande
• Truck- och traverskort är meriterande
• Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
• B-körkort är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett starkt engagemang, hög arbetsmoral och en vilja att leverera arbete av hög kvalitet.Om företaget
Vi erbjuder dig en långsiktig tjänst i ett stabilt och växande företag där kvalitet, yrkesstolthet och medarbetarnas utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med erfarna kollegor och bidra till att leverera produkter av högsta kvalitet.
Du erbjuds konkurrenskraftiga villkor, en trygg anställning och en arbetsplats med korta beslutsvägar. Företaget präglas av en familjär kultur där gemenskap, respekt och samarbete är en naturlig del av vardagen. Här hjälps man åt, delar med sig av sin kunskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team där noggrannhet, ansvarstagande och kvalitetstänk värdesätts högt. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med verksamheten.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR erbjuder:
Denna rekrytering genomförs av NNBR, men anställningen sker direkt hos vår kund. Du blir alltså anställd av företaget från dag ett och erbjuds en långsiktig möjlighet att bli en del av deras verksamhet.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi går igenom ansökningar kontinuerligt och kontaktar kandidater som motsvarar tjänstens kvalifikationer och kravprofil.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34.
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9968728