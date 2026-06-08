Våtlackerare/Blästrare
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2026-06-08
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Jitech är en offensiv legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Våra tjänster sträcker sig genom hela värdekedjan. Från produktutveckling, laserskärning, bockning, fräsning, svetsning, ytbehandling och montering. Med hög kompetens, lång erfarenhet och en produktionsanläggning i världsklass skapar vi kostnadseffektiva produktlösningar till kunder över hela världen. Våra flexibla produktionsanpassningar och avancerade styrsystem garanterar högsta kvalitet och effektivitet. Från start till mål!
Våtlackerare/Blästrare till Jitech Tingsryd AB
Har du kompetensen har vi arbetstillfället! Vi kan erbjuda anställning på en arbetsplats med högteknologiska maskiner, stark sammanhållning och utvecklande arbetsuppgifter. Hos oss får du trygghet i din anställning genom kunniga arbetsledare och välutvecklade säkerhetsrutiner. Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas hos oss och känna att de växer genom sitt arbete.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av industrilackering och/eller verkstadsteknisk utbildning inom våtlackering och blästring. Giltigt traverskort och truckkort är meriterande.
Förutom dina tidigare kunskaper och erfarenheter kommer vi att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet, där du som person bör vara engagerad och ha stor vilja att lära dig nya uppgifter. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och arbetar metodiskt. Har du jobbat med någon form av industrilackering tidigare så är det
meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en visstidsanställning på prov. Start enligt överenskommelse.
Ansökningarna kommer att behandlas och tillsättas löpande till behov är uppnått.
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till jobb@jitech.se
Märk din ansökan med "Våtlackerare/Blästrare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: jobb@jitech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Våtlackerare/Blästrare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jitech Tingsryd AB
(org.nr 556766-8792)
Lokgatan 15 A (visa karta
)
362 31 TINGSRYD Jobbnummer
9951910