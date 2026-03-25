Västtrafik söker kommunikatör
Västtrafik AB, Affärsområde Marknad, Verksamhet Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-03-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västtrafik AB, Affärsområde Marknad, Verksamhet Kommunikation i Göteborg
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad - för klimatet, samhället och människors vardag.
Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm? Nu söker vi dig som vill ha ett omväxlande och fartfyllt jobb där du kombinerar innehållsproduktion med arbete i presstjänst.
Om rollen
Som kommunikatör hos oss arbetar du nära verksamheten med både operativa och strategiska kommunikationsfrågor.
Du blir en del av vår redaktion där vi tillsammans planerar, producerar, utvecklar och följer vi upp kommunikation för hela organisationen. Du arbetar nära kollegor i redaktionen och andra inom Västtrafik. Du skapar innehåll för olika kanaler och målgrupper, från redaktionella nyheter till rörligt material för digitala sändningar.
I uppdraget ingår att kombinera det redaktionella arbetet med två huvudområden:
- Presstjänst. Här arbetar du både proaktivt med att planera och skapa relevant innehåll, och reaktivt med att hantera mediefrågor. Vi ger service till journalister, stöttar verksamheten och våra talespersoner, och du är själv en av Västtrafiks talespersoner. Det innebär bland annat att svara på frågor från media, hantera insändare och formulera svar i frågor som engagerar många.
- Internkommunikation. Du bidrar till att göra vår interna kommunikation tydlig, relevant och engagerande för medarbetarna samt ger kommunikativt stöd till chefer och medarbetare. Här ingår bland annat att koordinera våra digitala sändningar, göra filmade och skriftliga intervjuer och ta fram reportage.
I rollen kommer du bland annat att:
- planera och producera innehåll för flera olika kanaler
- planera, koordinera och kvalitetssäkra våra digitala sändningar
- arbeta med långsiktig och snabb kommunikationsplanering
- följa upp och analysera våra kommunikationsinsatser
- beställa och samordna uppdrag från externa byråer
- förbereda organisationen på mötet med media i frågor som engagerar
- hantera mediefrågor, svara på journalisters frågor och agera talesperson
- skriva och kvalitetssäkra svar på insändare och andra externa frågor
Du arbetar både proaktivt och reaktivt, och trivs med att växla tempo, från planering och produktion till snabba insatser när något händer.
Vem är du?
Du är en trygg, nyfiken och lösningsorienterad kommunikatör som trivs bäst med variation, både i att skapa genomtänkt innehåll och att stå mitt i händelsernas centrum när något sker.
Du har lätt för att samarbeta, bygger förtroende och trivs med många kontaktytor. Samtidigt är du självgående och van att fatta kloka beslut, även när tempot är högt.
Tack vare ditt goda omdöme kan du göra balanserade och genomtänkta avvägningar, särskilt i frågor som väcker engagemang eller debatt. Du formulerar tydliga, relevanta och trovärdiga budskap och känner dig bekväm med att kommunicera i både komplexa och känsliga frågor.
Du tar dig snabbt in i verksamheten och tycker om att göra den begriplig och relevant för olika målgrupper. Du har en god förståelse för internkommunikationens betydelse för engagemang, riktning och förändringskraft, och hur den hänger ihop med den externa kommunikationen. Att anpassa nyheter och berättelser till olika format och kanaler faller sig också naturligt för dig.
För att trivas hos oss är du en lagspelare med en positiv inställning. Du bidrar till ett gott arbetsklimat, är generös med din kompetens och gillar att utvecklas tillsammans med andra.
Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande
- några års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
- erfarenhet av pressarbete och mediekontakter, både reaktivt och proaktivt
- vana av att hantera frågor från journalister och formulera svar i externa sammanhang
- vana av att arbeta med rörliga format som digitala sändningar, intervjuer och reportage
- trygghet i att koordinera och projektleda produktioner
- god förmåga att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.Publiceringsdatum2026-03-25Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg. I det hållbara arbetslivet är våra kontor utgångspunkten för arbetet.
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningens omfattning: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Startdatum: Så snart som möjligt
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Press- och redaktionschef Mette Ramquist, tel 0702-90 68 18, mailto:mette.ramquist@vasttrafik.se
.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12".
