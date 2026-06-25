Västervik Miljö & Energi söker El- och instrumenttekniker
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2026-06-25
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Västervik Miljö & Energi AB är ett kommunägt företag, med verksamhet inom energi, miljö och infrastruktur. Vi erbjuder tjänster/produkter inom elnät, stadsnät, vatten, fjärrvärme, avfall & återvinning samt entreprenad. Vår affärsidé är: För en hållbar framtid. Vi utvecklar och levererar lokala hållbara miljö- och energitjänster för kundernas behov. Vår vision är: Energi till Västervik. Med engagemang och innovation leder och utvecklar vi miljö- och energitjänster för framtida generationer. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).
Till underhållsavdelningen inom produktion fjärrvärme söker vi El- och instrumenttekniker
I denna roll kommer du att ingå i en underhållsgrupp som ansvarar för samtliga produktionsanläggningar inom bolaget, med särskilt fokus på fjärrvärme.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Arbetsuppgifter som ingår: • Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll av processutrustning • Arbeta med brandsystem, styrsystem, styr- och reglerutrustning samt installationer • I samråd med arbetsledning och driftpersonal prioritera, bereda och planera underhållsarbeten • Planera och rapportera arbeten i underhållssystemet • Tilldela och hantera arbetsordrar för utvalda arbeten • Arbeta både självständigt och tillsammans med entreprenörer i olika projekt och underhållsinsatser • Säkerställa att anläggningarna drivs enligt VME AB:s instruktioner, rutiner, säkerhetskrav samt gällande lagstiftning • Ansvarig anläggningsskötare för brandlarm • Säkerställa att rutiner och dokumentation för säkert elarbete följs • Utföra kalibrering och kontroll av olika typer av givare • Ansvara för inköp av material till lager och pågående arbeten
I denna tjänst ingår beredskap.
Om dig
Vi söker dig som har minst treårig gymnasieutbildning inom elprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet från liknande tjänster och det är meriterande om du har arbetat med underhåll inom processindustrin. Du har kunskap om elektrisk utrustning som elmotorer, frekvensomriktare, ställverk och SCADA-system.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. B-körkort är ett krav och du har goda datakunskaper som krävs för att utföra arbetet.
Tjänsten omfattar arbete med viktiga säkerhetsfrågor, vilket innebär att en säkerhetsprövning kan komma att genomföras.
Meriterande • Erfarenhet av konstruktion i El-CAD • Erfarenhet av arbete enligt ESA • Erfarenhet från process- eller tillverkningsindustri • Erfarenhet av styr- och övervakningssystem, exempelvis ABB 800xA
Vi söker dig som är positiv, engagerad och utåtriktad, och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ett starkt intresse för problemlösning och ett analytiskt arbetssätt. Du motiveras av att systematiskt identifiera, felsöka och åtgärda problem, och ser utmaningar som en naturlig del av arbetet.
Hos oss blir du
En del av en trevlig och engagerad underhållsgrupp där du hela tiden får möjlighet att utvecklas.Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Brantberg, BraPersonal Sverige AB, tel: 0703-50 89 09 lena.brantberg@brapersonal.nu Så ansöker du
Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team där vi tillsammans arbetar för en hållbarare framtid!
I rekryteringen samarbetar Västervik Miljö & Energi AB med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Västervik Miljö och Energi AB Om du behöver hjälp med att hitta bostad erbjuder Västerviks kommuns Inflyttarservice råd och kontakter. De anordnar även regelbundna träffar för att hjälpa dig att snabbt känna dig som hemma i Västervik.
Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i bolagets krigsorganisation vilket innebär att bolaget säkerställer tjänsten vid höjd beredskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7960487-2071884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BraPersonal Sverige AB
(org.nr 556745-7279), https://jobb.brapersonal.nu
Lunnargatan 1 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BraPersonal Jobbnummer
9979787