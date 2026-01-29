Vassa Maskinoperatörer till vår kund!
2026-01-29
Vi söker nu engagerade maskinoperatörer till vår kund Diab. Det här är chansen för dig som vill arbeta i en modern produktion där din insats gör verklig skillnad för slutresultatet.
Om tjänsten
Som maskinoperatör hos vår kund blir du en nyckelspelare i produktionskedjan. Det här är inget jobb där man "sover på posten" - här krävs det att du är alert, övervakar processen och säkerställer att varje detalj håller måttet.
Arbetet sker på skift, vilket ställer krav på att du kan planera din vardag och trivs med varierande arbetstider.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Övervakning och inställning av produktionsmaskiner.
Löpande kvalitetskontroller - vi släpper inte igenom vad som helst!
Felsökning och enklare underhåll vid driftstopp.
Rapportering och dokumentation.
Vem är du?
Vi letar inte bara efter en cv-profil, vi letar efter rätt inställning. Du är personen som har huvudet på skaft. Du ser vad som behöver göras och väntar inte på att någon annan ska lösa problemet.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Kvalitetsmedveten: Du har "öga för detaljer" och känner yrkesstolthet. "Good enough" finns inte i din ordbok.
Ansvarstagande: Du är pålitlig, kommer i tid och tar ansvar för din maskin och dina kollegor.
Tekniskt intresserad: Du gillar att förstå hur saker fungerar.
Krav för tjänsten:
Körkort: Minst AM-körkort eller B-körkort (Krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen/tjänsten).
Svenska: Du behärskar svenska i tal och skrift (viktigt för säkerhet och instruktioner).
Skiftarbete: Du har möjlighet att jobba skift.
Härdplastundersökning: Din hälsa och säkerhet är viktigast. Då arbetet kan innebära hantering av härdplaster är det ett krav att du genomgår en lagstadgad läkarundersökning och får ett tjänstbarhetsintyg (godkänt resultat) innan anställning.
Meriterande (men inget krav):
Truckkort: Har du behörighet för truck är det ett stort plus i kanten!
Erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri.
Vad erbjuder vi?
Hos Pauder & People är du inte bara en i mängden. Vi är måna om våra konsulter och ser till att du hamnar på en arbetsplats där du trivs och kan utvecklas. Vår kund erbjuder en spännande miljö med god gemenskap och möjlighet att lära sig nya saker.
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Som en del i vår seriösa rekryteringsprocess genomför vi därför bakgrundskontroller på slutkandidater.
Låter det som du? Flaggan är hissad och vi är redo att rekrytera. Vänta inte med din ansökan - urval sker löpande och vi vill gärna att du börjar så snart som möjligt!
