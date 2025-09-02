Vassa Logistikmedarbetare Till Dfds Professionals
2025-09-02
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har en vilja att göra ditt bästa. Du har en god samarbetsförmåga och ser värdet i att bidra till en positiv arbetsmiljö. Vi tror på att ge alla våra medarbetare förutsättningar att växa och känna sig delaktiga i vår framgång.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Är du redo för en ny utmaning inom lager och logistik, i en dynamisk och framåtsträvande arbetsmiljö? Vi söker en engagerad lagerarbetare till vårt team i Viared, där du får en viktig roll i vår effektiva och moderna logistikverksamhet. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som värdesätter alla medarbetares bidrag och fokuserar på din utveckling.
Tjänsten är på heltid med arbetstider ständig dag skift och ständig eftermiddagsskift.Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du att ha en varierad arbetsdag med arbetsuppgifter som exempelvis:
Plock och pack
Orderplock och påfyllnad
Fylla på lager
Sortera och arbeta ute i produktion
Truckkörning
Krav för tjänsten
Truckkort A1-4+B1-4
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete, särskilt orderplock är meriterande
Erfarenhet av automation och skjutstativtruck är meriterande
Vi tror att du är:
Noggrann och strukturerad - du har koll på detaljerna och trivs med ordning och reda
Lösningsorienterad - du ser hinder som något man löser tillsammans
Trygg och ansvarstagande - du kommer i tid, håller vad du lovar och är mån om säkerheten
Lätt att samarbeta med - du gillar att jobba tillsammans med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat
Flexibel och prestigelös - du hjälper till där det behövs och gör det med ett leende
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang och trivsel går hand i hand. Du får möjlighet att utvecklas i en miljö som präglas av respekt, samarbete och ansvar. Vi satsar på långsiktiga relationer och vet att det är människorna som gör skillnaden - varje dag. Du får arbeta med moderna system och rutiner, och blir en del av ett stabilt och professionellt team där vi stöttar varandra.
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Tranemo| Transport | Logistik |Truck | Produktion| Ersättning
