Vassa kockar sökes!
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-07-03
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🔥 Vi söker vassa erfarna kockar – ta nästa steg i din karriär 🔪🍷
Har du flera års erfarenhet i kök och en hög yrkesstolthet? Är du van vid att leverera på topp även under högt tempo och vill arbeta i en miljö där kvalitet och precision är avgörande? Då vill vi ha med dig i vårt team.
Om rollen Vi söker kockar med gedigen bakgrund inom restaurangbranschen. Du har en central roll i köket där du bidrar med både din expertis och ditt ledarskap. Du arbetar nära kökschef och team för att säkerställa högsta nivå på smak, presentation och effektivitet. Hos oss får du jobba året runt på allt från restauranger och hotell till catering och event – över hela Skåne, från Malmö till Österlen. Allt från välbesökta matställen till den mysiga bistron.
Vi söker dig som:
Har flera års dokumenterad erfarenhet som kock
Är trygg i alla stationer i köket
Har god råvarukunskap och teknisk skicklighet
Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
Har höga krav på kvalitet och detaljer
Meriterande:
Erfarenhet från fine dining eller högvolymskök
Ledarerfarenhet som souschef eller kökschef
Kunskap inom menyutveckling och kostnadskontroll
Vi erbjuder: 🍽️ Variationsrika uppdrag på olika arbetsplatser 📅 Flexibelt schema – du bestämmer 💸 Bra lön, OB-tillägg och kollektivavtal 👯 Nya kontakter och roliga kollegor 🏋️♀️ Förmåner som gym- och hotellrabatter
Känner du igen dig? Skicka din ansökan med CV och referenser – vi söker dig som vill göra skillnad i köket.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Sök till RA Hospitality Skåne idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7542418-2084980". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Vallgatan 82 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9991466