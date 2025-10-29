Vasa säljare söks

Effektive Group Sverige AB / Säljarjobb / Borås
2025-10-29


Vi söker 7 drivna säljare till Effektiv Media!
Vill du jobba i ett växande företag där du själv styr din inkomst? Hos Effektiv Media får du möjligheten att växa i en fartfylld miljö med fokus på resultat, utveckling och höga förtjänstmöjligheter.
Om tjänsten
Som säljare hos oss kommer du att arbeta med försäljning av våra digitala marknadsföringstjänster. Du kontaktar både nya och befintliga kunder, bygger relationer och hjälper företag att växa genom våra skräddarsydda lösningar.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av försäljning

Talar och skriver flytande svenska

Är målinriktad, social och resultatorienterad

Trivs med att arbeta självständigt men också i team

Vi erbjuder:
Höga provisioner - belöning efter prestation

Garantilön + provision

Möjlighet till en inkomst mellan 10 000 - 120 000 kr/mån beroende på resultat

Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget

En positiv, driven och stöttande arbetsmiljö

Hos Effektiv Media får du:
En arbetsplats där energi, engagemang och försäljningsglädje står i centrum. Vi tror på att framgång skapas genom människor - därför satsar vi på dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: hej@effektivmedia.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Effektive Group Sverige AB (org.nr 559448-5319), https://effektivmedia.nu/
Viaredsvägen 32 (visa karta)
504 64  BORÅS

Jobbnummer
9580502

