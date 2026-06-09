Vasa Real söker SO lärare
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2026-06-09
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Utbildningsförvaltningen Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elev förutsättningar och behov
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen
Arbetsplatsbeskrivning
Vasa Real är en grundskola i innerstaden som står inför en spännande utveckling. Kommande läsår har vi cirka 850 elever i årskurs F-9. Skolan ligger i Vasastans hjärta vid Odenplan och har även en judisk profil (åk 7-9) samt en klass med musikinriktning i varje årskurs på skolans högstadium.
Undervisningen sker utifrån en holistisk syn där samtliga delar verkar för att alla elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Vi tror på alla människors lika värde och arbetar för att motverka mobbning och antisocialt beteende. Vasa Real är HBTQI-certifierad. Arbetet med värdegrund är en stor del av skolans hjärta och som vi lägger stor vikt vid under rekryteringen.
Välkommen med din ansökan till en skola där alla möts med tolerans och respekt samt får möjlighet till god kunskap inför framtiden!
Arbetsbeskrining
Som SO-lärare på Vasa Real deltar du aktivt i ditt ämneslag för att påverka pedagogiska utvecklingen på skolan tillsammans med professionella kollegor. Ämneslaget leds av vår förstelärare i SO.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och känner dig trygg i att designa och variera din undervisning för att engagera våra elever.
Vi söker en person med ett tryggt ledarskap som har en brinnande ambition i att initiera projekt och samarbeten med externa aktörer.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Du är mentor tillsammans med en annan pedagog för en och tillhör ett arbetslag. Arbetslaget leds av en arbetslagsledare.
Med höga förväntningar på eleverna arbetar du både enskilt och tillsammans med övriga kollegor för att ge dem den allra bästa undervisningen.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 7-9 med behörighet i SO och som arbetar med formativ bedömning, har erfarenhet som mentor och reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Meriterande är också att du har vana att leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas och att du gör eleven delaktig i planeringen och ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Din samarbetsförmåga är mycket god därför att du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har god förståelse för hur eleverna tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att undervisa. Med stor entusiasm för dina ämnen väcker du elevernas nyfikenhet och kan förklara det komplexa begripligt. Du är nyfiken, driven och trivs med att ta itu med utmaningar du ställs inför. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har goda kunskaper inom IKT och kan använda dig av dessa i din undervisning.Övrig information
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att efordliga beslut fattas. Vänligen bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning redan i ansökan.
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.Övrig information
Du skriver din ansökan på svenska och vi söker endast lärare med examen och legitimation enligt beskrivning av tjänsten. Tar du examen till sommaren 2026 är du också välkommen att söka.
Tjänsten tillsättes endast under förutsättning att inte övertalighet råder.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlbergsvägen 15 (visa karta
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102 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Peter Rönnbäck 076-1244717 Jobbnummer
9954174