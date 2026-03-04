Varvsarbetare till Saltö Marin AB
2026-03-04
Saltö Marin är ett fullrustat båtvarv i gamla fiskehamnen i Oxelösund som erbjuder både vinterförvaring och fullservice och där vi förvarat och förbättrat båtar i över 25 år.
Utöver förvaring utför vi, plast- och träarbeten samt mekaniska och elektriska arbeten och i samband med sjösättningen levererar vi en nypolerad och rekonditionerad båt.
Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar i fräscha ändamålsenliga lokaler med den absolut senaste utrustningen. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för båtar gärna med tidigare erfarenhet, kanske med egen båt eller vuxit upp i den marina miljön.
Tidigare erfarenhet eller en bakgrund med lyftkran, truck eller liknande är en fördel liksom att du är allmänt händig och inte rädd för att anta nya utmaningar.
Känner du att du är rätt person men inte uppfyller alla krav så utbildar vi dig på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@saltomarin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saltö Marin AB
Varvsvägen 1 (visa karta
613 35 OXELÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mats Lindqvist info@saltomarin.se 015532930 Jobbnummer
