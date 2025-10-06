Värvare för Välgörenhetsorganisation(Heltid)
Relinx AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Relinx AB i Stockholm
, Täby
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Värvare till Relinx Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Relinx är en fullserviceleverantör inom telemarketing, kundservice och bemanning. Vi hjälper företag att öka försäljningen, förbättra kundnöjdheten och säkerställa att rätt personal finns på plats vid rätt tidpunkt. För oss är varje samtal en möjlighet att stärka relationen mellan företag och deras kunder eller givare.
Utöver kommersiella uppdrag arbetar vi även tillsammans med flera organisationer inom välgörenhet, där vi bidrar till att skapa ett långsiktigt stöd för viktiga samhällsinsatser.
Vårt kontor ligger centralt på Gärdet, Sandhamnsgatan 63, nära restauranger och lokaltrafik, vilket bidrar till en bekväm arbetsmiljö.
Om rollen - Värvare
Som Värvare hos oss kommer du att:
Kontakta tidigare givare via telefon för att tacka, informera om organisationens arbete och undersöka intresse för fortsatt givande och stöd.
Få utbildning i effektiv kommunikation och hur du använder telefonen som arbetsverktyg.
Få vidareutbildning inom ämnet organisationen arbetar med.
Du är någon som:
Älskar att prata med människor
Vill göra något meningsfullt
Tycker om att arbeta mot tydliga mål
Tidigare erfarenhet av välgörenhet eller kundservice är meriterande, men inga krav
Arbetstider
Måndag-fredag: 09:00-16:30
Sök nu
Vi söker nu 2 nya kollegor som kan ingå i vårt redan befintliga team inom välgörenhet.
Skicka din ansökan via länken eller om du vill bifoga CV ansök via e-post.
Vi tar löpande intervjuer och tillsätter platserna inom kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@relinx.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Värvare heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Relinx AB
(org.nr 556982-8352) Arbetsplats
Relinx ab Jobbnummer
9541820