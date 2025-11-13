Varuplockare till kunder runtom i Östergötland
Som merchandiser/varuplockare blir du en viktig del i att skapa en inspirerande och säljande butiksmiljö för våra kunder. Du kommer att åka till olika butiker för att fylla på, fronta, underhålla samt beställa varor för våra kunder i Östergötland.
Ditt huvudsakliga ansvar i din roll är att säkerställa att varorna är korrekt placerade och presenterade på ett sätt som ökar försäljningen. Personliga egenskaper Vi söker dig som är kreativ, självgående och har en god förmåga att ta egna initiativ. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och har förmågan att planera ditt arbete effektivt. Som person är du serviceinriktad och ansvarstagande, med ett starkt driv att hitta lösningar i det dagliga arbetet. Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant för att säkerställa hög kvalitet i det du gör. Erfarenhet av varuplock, merchandising eller liknande arbetsuppgifter inom detaljhandeln är meriterande.Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Anställningsform Tjänsten är på cirka 15 timmar i veckan. Arbetet är förlagt till vardagar, måndag till fredag dagtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders prövotid. Du kommer att vara anställd av Storesupport by Job&Talent och arbeta ute hos våra kunder. Start omgående.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
