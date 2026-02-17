Varumottagare till lagerverksamhet i Bålsta
2026-02-17
Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo? Gillar du att arbeta i team och möta människor i din vardag? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en varumottagare till vår lagerverksamhet. En välfungerande varumottagning är avgörande för att resten av lagret ska fungera effektivt.Arbetsuppgifter
• Ta emot inkommande gods
• Kontrollera leveranser mot följesedlar och i system
• Hantera avvikelser och lösa problem som uppstår
• Ha daglig kontakt med chaufförer
• Säkerställa att godset registreras korrekt och effektivt
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, då varumottagningen är en lagprocess där kommunikation och samspel är avgörande.
Vad vi söker
Någon som:
• Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo
• Har lätt för att samarbeta och bidrar till god laganda
• Är serviceinriktad och utåtriktad i mötet med chaufförer
• Gillar problemlösning och tar initiativ när något inte stämmer
• Har en stark ansvarskänsla och arbetar noggrant
• Har truckbehörighet A
• Behärskar svenska och engelska, då systemen är på engelska
För att lyckas i rollen
Du är strukturerad, uppmärksam på detaljer och förstår vikten av att göra rätt från början. Samtidigt är du flexibel och kan hantera situationer där tempot snabbt förändras. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9748707