Varumärkes-ambassadör (Brand Ambassador)

Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Mariestad
2026-07-22


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Vill du ha ett flexibelt jobb där du möter människor och arbetar med välkända varumärken? Brand Impact söker nu Varumärkesambassadörer till spännande kampanjer! Detta är ett perfekt jobb för dig som studerar, vill ha en extra inkomst – eller helt enkelt gillar att vara social, aktiv och skapa bra kundupplevelser.

🚀 Vad går jobbet ut på? Som Varumärkesambassadör arbetar du ute i butik och:

Delar ut smakprover och demonstrerar produkter

Pratar med kunder och ger rekommendationer

Representerar välkända varumärken

Bidrar till ökad försäljning och synlighet i butik

Du är helt enkelt varumärkets ansikte ut mot kunden.

🕒 Hur fungerar det?

Perfekt som deltidsjobb vid sidan av studier

Du tackar ja/nej via en personalapp på alla jobb du erbjuds.

Du har 4 timmar på dig att svara.

💸 Vad får du?

Fast timlön

Milersättning om egen bil används till/från jobb

Introduktion/utbildning innan start

Varierande och roliga uppdrag

Tävlingar och bonuserbjudande på vissa kampanjer

Möjlighet till fler uppdrag inom event och marknadsföring

👋 Vi söker dig som:

Är utåtriktad och trivs med att prata med människor

Har positiv energi och driv

Är pålitlig och ansvarstagande

Talar svenska flytande

Ingen erfarenhet? Inga problem – vi ger dig utbildning!

➕ Extra meriterande om du har:

Erfarenhet från butik, försäljning, service eller event

Körkort och tillgång till bil

🎯 Om Brand Impact Vi har hjälpt varumärken i butik sedan 1988 och är en del av SSI – Sales Services International. Vi arbetar med några av Nordens mest välkända produkter och kampanjer.

📩 Ansök nu Ansökan tar max 4 minuter att göra så vad väntar du på? Klart du ska ta chansen att bli vår nästa kollega 👋

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106118-2111033".

Arbetsgivare
Brand Impact Sweden AB (org.nr 556764-9669), https://jobs.brandimpact.se
542 33 (visa karta)
542 33  MARIESTAD

Arbetsplats
Brand Impact

Jobbnummer
10008947

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