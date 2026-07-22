Varumärkes-ambassadör (Brand Ambassador)
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Mariestad Visa alla säljarjobb i Mariestad
2026-07-22
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Vill du ha ett flexibelt jobb där du möter människor och arbetar med välkända varumärken? Brand Impact söker nu Varumärkesambassadörer till spännande kampanjer! Detta är ett perfekt jobb för dig som studerar, vill ha en extra inkomst – eller helt enkelt gillar att vara social, aktiv och skapa bra kundupplevelser.
🚀 Vad går jobbet ut på? Som Varumärkesambassadör arbetar du ute i butik och:
Delar ut smakprover och demonstrerar produkter
Pratar med kunder och ger rekommendationer
Representerar välkända varumärken
Bidrar till ökad försäljning och synlighet i butik
Du är helt enkelt varumärkets ansikte ut mot kunden.
🕒 Hur fungerar det?
Perfekt som deltidsjobb vid sidan av studier
Du tackar ja/nej via en personalapp på alla jobb du erbjuds.
Du har 4 timmar på dig att svara.
💸 Vad får du?
Fast timlön
Milersättning om egen bil används till/från jobb
Introduktion/utbildning innan start
Varierande och roliga uppdrag
Tävlingar och bonuserbjudande på vissa kampanjer
Möjlighet till fler uppdrag inom event och marknadsföring
👋 Vi söker dig som:
Är utåtriktad och trivs med att prata med människor
Har positiv energi och driv
Är pålitlig och ansvarstagande
Talar svenska flytande
Ingen erfarenhet? Inga problem – vi ger dig utbildning!
➕ Extra meriterande om du har:
Erfarenhet från butik, försäljning, service eller event
Körkort och tillgång till bil
🎯 Om Brand Impact Vi har hjälpt varumärken i butik sedan 1988 och är en del av SSI – Sales Services International. Vi arbetar med några av Nordens mest välkända produkter och kampanjer.
📩 Ansök nu Ansökan tar max 4 minuter att göra så vad väntar du på? Klart du ska ta chansen att bli vår nästa kollega 👋 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106118-2111033". Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), https://jobs.brandimpact.se
542 33 (visa karta
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542 33 MARIESTAD Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
10008947