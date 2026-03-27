Varuhuschef Uppsala
2026-03-27
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL i Uppsala! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Vildmark och vapen - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.
I rollen som varuhuschef har du det övergripande totalansvaret för varuhuset. Du blir en viktig nyckelspelare och bidrar till att XXL uppnår sina mål och strategier genom att optimera och effektivisera verksamheten. Det är en tjänst med stort ansvar och stor variation av arbetsuppgifter. Du blir en del av en stark koncern och du kommer att arbeta med tydliga målsättningar för varuhuset. Tjänsten rapporterar till Area Manager.
Tjänstens huvudansvarsområden och arbetsuppgifter är:
Följa upp, motivera och utveckla dina medarbetare
Ha kontroll och översikt över försäljning och drift, både över helheten och tvärs över avdelningarna
Säkerställa god kostnadskontroll
Förbättra, implementera och övervaka marknadsaktiviteter
Kvalitetssäkra genomförandet av kampanjer
Planlägga och säkerställa genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Genomföra medarbetarsamtal
Bemanningsplanering
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
Är bra på att sätta riktning och är en tydlig och inspirerande ledare
Tycker om att skapa goda resultat och arbeta efter tydliga mål
Har god ekonomi- och affärsförståelse
Alltid ser möjligheter till förbättring och utveckling
Har ett stort intresse för sport och friluftsliv
Har god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter
Leder i enlighet med XXL:s ledarskapsprinciper, är ett föredöme för de anställda och efterlever XXL:s kultur och värderingar Publiceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Relevant erfarenhet från detaljhandel, erfarenhet från större varuhus är meriterande
Goda resultat från försäljning och kundservice
Erfarenhet av personalansvar
Önskvärt med erfarenhet från sportbranschen
Behärska svenska, engelska och annat skandinaviskt språk i tal och skrift
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
I XXL har vi fokus på våra anställda, deras utveckling och ett gott arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra anställda. Hos oss finns det goda möjligheter till intern utveckling och vidare karriärmöjligheter.
Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Som varuhuschef blir du en del av en gemenskap med 30 varuhuschefer i Sverige, utöver många andra fantastiska kollegor tvärs av gränser och avdelningar. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjligheten att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor.
