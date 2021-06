Varuhuschef till Töcksfors (vikariat) - The We Select Company AB - Sjukvårdschefsjobb i Årjäng

Prenumerera på nya jobb hos The We Select Company AB

The We Select Company AB / Sjukvårdschefsjobb / Årjäng2021-06-29Vi söker en Varuhuschef!Brinner du för detaljhandel? Drivs du av de utmaningar som finns i ett varuhus? Då är det dig vi söker till vårt team. Till vårt varuhus i Töcksfors söker vi nu en varuhuschef. Din viktigaste uppgift blir att varje dag presentera ett välskött och tilltalande varuhus med positiva och hjälpsamma medarbetare. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillsättning enligt överenskommelse. Det vore jättekul om du vill vara med och utveckla Rusta tillsammans med oss!Din roll som VaruhuschefSom varuhuschef ansvarar du för den dagliga driften och inspirerar dina medarbetare till att ta eget ansvar. Du vill ständigt utveckla försäljningen och du vet att god lönsamhet är en förutsättning för ditt varuhus. För dig är kostnadsmedvetenhet, effektivitet och resultatfokus självklara hörnpelare i varuhusdriften.Ditt ansvar som Varuhuschef:att uppnå försäljnings- och resultatmål i varuhuset - du ansvarar för effektivisering av kostnader och nyckeltal, optimering av omsättning och lönsamhet samt budgeteringpersonalansvar för alla medarbetare i varuhuset, från rekrytering och introduktion till utveckling och avslutatt säkerställa och genomföra koncept samt förankra och genomdriva centralt fattade beslutDin ProfilFramför allt är du en person som trivs med ett högt tempo och som är trygg med att fatta beslut. Du är kommunikativ och närvarande i ditt ledarskap. Att engagera och utveckla dina medarbetare är något av det bästa du vet. Dina ambitioner är höga och du gillar att arbeta hårt. Raka puckar och ett glatt humör är självklart för dig. Dessutom har du:flera års erfarenhet från ledande befattning inom handel, med personal- och budgetansvarkunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöarbeteerfarenhet av försäljningsverksamhet, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymerlätt för att få med dig gruppenOm du inspireras av att jobba i en föränderlig miljö där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!Våra värderingarRusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. De fungerar som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som ledstjärna i det dagliga arbetet. Det är viktigt för oss att du agerar och levererar i enlighet med våra värderingar.Sätt igång och ansök!Låter det här som en tjänst för dig? Sök redan i dag, ansökningarna behandlas löpande. Välkommen att registrera CV och personligt brev!Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 160 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.Rusta arbetar långsiktigt med att öka medvetenheten kring socialt- och miljömässigt ansvarstagande, för att säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och samtidigt medverka till ett mer hållbart samhälle.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-19The We Select Company AB5837510