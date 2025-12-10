Varuhuschef till Åhléns Outlet Kristianstad
Åhléns AB / Chefsjobb / Kristianstad Visa alla chefsjobb i Kristianstad
2025-12-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Kristianstad
, Lund
, Ystad
, Ängelholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Om din roll
Som Varuhuschef på Åhléns Outlet är du ansvarig för att driva försäljning och skapa lönsamhet i ditt varuhus. Du ansvarar för att leverera ett välfyllt varuhus där du inspirerar dina medarbetare till att ta eget ansvar. Du leder, coachar och utvecklar ditt team till att skapa en besöksupplevelse som överträffar kundens förväntningar.
Att vara Varuhuschef hos oss är en dynamisk tjänst som kräver att du är lika bekväm i butik med kund som med ekonomi och schemaläggning. Om du engageras av ett varierande arbete där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!
Hos oss ska kunden alltid mötas av engagerade, kunniga och serviceinriktade säljare som får energi av att skapa ett inspirerande och välfyllt varuhus som överträffar kundens förväntningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
På ett engagerat och ansvarsfullt sätt, genom strategiskt och operativt arbete, bidra till Åhléns Outlets framgång och utveckling
Kostnadsmedvetet driva och utveckla varuhuset med fokus på effektivitet och försäljning
Leverera resultat i enlighet med varuhusets mål och nyckeltal
Genom ett coachande och närvarande ledarskap uppmuntra ditt team till utveckling och försäljning
Leverera ett kundmöte som överensstämmer med vårt kundlöfte
Ansvara för säkerhet och arbetsmiljöarbete för varuhuset
Åhléns Outlet är ett växande varuhuskoncept med allt inom mode, hem och skönhet samlat under ett tak, där kunden kan fynda snyggt av kända varumärken i en modern miljö till låga priser.
Till oss tar du med dig:
Minst några års erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln, gärna inom en verksamhet som hanterar stora volymer
Erfarenhet av att med goda resultat driva arbete mot uppsatta mål
Ett stort intresse för mode, skönhet och heminredning
Ett plus om du har erfarenhet av att exponera och gillar sociala medier
För att lyckas i rollen ser vi att du är sälj- och resultatfokuserad med ett starkt driv att skapa tydliga resultat. Du är handlingskraftig och van vid att fatta beslut i ett högt tempo - samtidigt som du inspirerar och kommunicerar tydligt med din omgivning. Du trivs i förändring, är initiativrik och vågar utmana både dig själv och andra när det krävs. Med ett prestigelöst förhållningssätt och en positiv inställning skapar du förutsättningar för god stämning och starkt samarbete i teamet. Du är lösningsorienterad, flexibel och motiveras av att bidra till helheten och till att vi som företag fortsätter att utvecklas och lyckas tillsammans.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna kan variera mellan kl 07-20. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Vi hälsar dig varmt välkommen till Åhléns Outlet Kristianstad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Kontakt
Julia Andersson julia.andersson@ahlens.se Jobbnummer
9638335