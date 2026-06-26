Varuhuschef Motonet Stockholm

Motonet AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm
2026-06-26


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Brinner du för försäljning, att utveckla personal och skapa goda resultat? Vill du vara med på en spännande resa och starta upp och driva Motonets första varuhus i Stockholm? Då är detta jobbet för dig!
Som varuhuschef i Stockholm får du leda ett varuhus med högt kundflöde och höga förväntningar. Stockholm är en viktig marknad för Motonet och du kommer att möta såväl kunder som leverantörer och samarbetspartners. Det ställer höga krav på ledarskap, struktur, ordning och en kundupplevelse i toppklass.
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln som varuhuschef eller butikschef eller ansvarig, gärna i en verksamhet med högt varuflöde och brett produktsortiment. Det är också meriterande om du har erfarenhet av B2B. Erfarenhet från automotive-, fordons-, reservdels- eller DIY-branschen är meriterande.
Som person är du:

Prestigelös och redo för att kavla upp ärmarna för att få jobbet gjort

Säker i din ledarroll och leder ett framgångsrikt varuhus genom ditt team

Präglad av affärsmannaskap och lönsamhet i ditt dagliga arbete

Medveten om vad som krävs för att skapa service som överträffar kundens förväntningar

En teamspelare som gärna samarbetar med andra varuhuschefer runt om i landet

Villig att ta dig an uppgifter utanför din arbetsbeskrivning för att skapa framgång

I rollen som varuhuschef ska du:

Skapa och optimera försäljning

Sätta och följa upp mål på månads-, kvartals- och årsbasis utefter organisatoriska mål

Delta aktivt i varuhusets alla arbetsmoment och avdelningar

Säkerställa kundservice i världsklass

Analysera nyckeltal och ta fram och genomföra åtgärder för att förbättra dessa tal

Coacha och stötta varuhusets avdelningsansvariga samt övriga medarbetare

Skapa god och trygg arbetsmiljö med motiverade medarbetare

Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och nästan 60 år gamla koncernen Broman Group. Du kommer att bli anställd som tjänsteman och omfattas av Handelns kollektivavtal för tjänstemän. Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:

Friskvårdsbidrag, tjänstepension och förtroendearbetstid

Resultatbaserad bonus

En möjlighet att bilda ditt eget team

Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 23 augusti och vi kommer att hantera ansökningarna löpande fram till och med sista ansökningsdag. Intervjuer kommer tidigast att ske i vecka 33. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Anna Hermansson på anna.hermansson@motonet.se.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7776300-2072243".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Motonet AB (org.nr 556801-9284), https://karriar.motonet.se
Slåttervägen 20 (visa karta)
170 67  SOLNA

Arbetsplats
Motonet Sverige

Jobbnummer
9980016

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