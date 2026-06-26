Varuhuschef Motonet Stockholm
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2026-06-26
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Brinner du för försäljning, att utveckla personal och skapa goda resultat? Vill du vara med på en spännande resa och starta upp och driva Motonets första varuhus i Stockholm? Då är detta jobbet för dig!
Som varuhuschef i Stockholm får du leda ett varuhus med högt kundflöde och höga förväntningar. Stockholm är en viktig marknad för Motonet och du kommer att möta såväl kunder som leverantörer och samarbetspartners. Det ställer höga krav på ledarskap, struktur, ordning och en kundupplevelse i toppklass.
Vad söker vi i dig?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln som varuhuschef eller butikschef eller ansvarig, gärna i en verksamhet med högt varuflöde och brett produktsortiment. Det är också meriterande om du har erfarenhet av B2B. Erfarenhet från automotive-, fordons-, reservdels- eller DIY-branschen är meriterande.
Som person är du:
Prestigelös och redo för att kavla upp ärmarna för att få jobbet gjort
Säker i din ledarroll och leder ett framgångsrikt varuhus genom ditt team
Präglad av affärsmannaskap och lönsamhet i ditt dagliga arbete
Medveten om vad som krävs för att skapa service som överträffar kundens förväntningar
En teamspelare som gärna samarbetar med andra varuhuschefer runt om i landet
Villig att ta dig an uppgifter utanför din arbetsbeskrivning för att skapa framgång
I rollen som varuhuschef ska du:
Skapa och optimera försäljning
Sätta och följa upp mål på månads-, kvartals- och årsbasis utefter organisatoriska mål
Delta aktivt i varuhusets alla arbetsmoment och avdelningar
Säkerställa kundservice i världsklass
Analysera nyckeltal och ta fram och genomföra åtgärder för att förbättra dessa tal
Coacha och stötta varuhusets avdelningsansvariga samt övriga medarbetare
Skapa god och trygg arbetsmiljö med motiverade medarbetare
Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som drivs av den familjeägda och nästan 60 år gamla koncernen Broman Group. Du kommer att bli anställd som tjänsteman och omfattas av Handelns kollektivavtal för tjänstemän. Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:
Friskvårdsbidrag, tjänstepension och förtroendearbetstid
Resultatbaserad bonus
En möjlighet att bilda ditt eget team
Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 23 augusti och vi kommer att hantera ansökningarna löpande fram till och med sista ansökningsdag. Intervjuer kommer tidigast att ske i vecka 33. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Anna Hermansson på anna.hermansson@motonet.se
.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7776300-2072243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motonet AB
(org.nr 556801-9284), https://karriar.motonet.se
Slåttervägen 20 (visa karta
)
170 67 SOLNA Arbetsplats
Motonet Sverige Jobbnummer
9980016