Varuförsörjningsplanerare / Avropare till SMD Logistics

Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i vår varuförsörjningskedja inom den kommersiella avdelningen!
Om rollen:
Som Varuförsörjningsplanerare / Avropare hos SMD säkerställer du att rätt produkter finns på rätt plats - i rätt tid. Du jobbar med planering, inköp, leveransbevakning och lagerhantering i nära samarbete med både interna och externa parter. Hos SMD blir du en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad varje dag. Du får arbeta med uppdragsgivare inom tobaksbranschen, bygga långsiktiga relationer och vara en viktig kugge i ett företag där varuflödet är i centrum. Vi erbjuder en arbetsmiljö där förbättringar uppmuntras och där du får möjlighet att påverka och växa.
Du har en viktig roll i att optimera flöden, minimera kostnader och bidra till ett effektivt och hållbart logistikarbete. Rollen kräver att du är självgående och lösningsorienterad - du är den som ser vad som behöver göras, agerar korrekt och har förmågan att ligga steget före i både planering och genomförande. Du arbetar proaktivt för att identifiera förbättringsmöjligheter i processer och flöden.
Du driver det egna arbetet framåt mot uppsatta mål och har dagliga kontakter där du samordnar den löpande verksamheten och vidareutvecklar relationer med uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare finns främst representerade i Sverige men ofta med internationell anknytning. Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och genomföra inköp för våra uppdragsgivare
Säkerställa leveranser i tid och hantera eventuella avvikelser
Övervaka och analysera lagerstatus, uppdatera prognoser och minska överskott
Koordinera med uppdragsgivare kring order och inleverans
Genomföra fakturering och fakturamatchning i system
Underhålla prislistor, grunddata och affärssystem
Affärsanalyser och ta fram förbättringsförslag för våra processer
Central kontaktperson mot både interna avdelningar och externa uppdragsgivare - både operativt och strategiskt
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har en naturlig förmåga att se helheten. Du är en person som tar stort ansvar och trivs i en roll där du får vara proaktiv, driva frågor framåt och lösa problem innan de uppstår. Med ett starkt eget driv och en vilja att ligga steget före ser du till att arbetet flyter på och att vi alltid levererar med kvalitet - både internt och mot uppdragsgivare.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från liknande roll inom logistik, inköp eller supply chain (ca 2-3 år meriterande)
Goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Excel - vilket du använder som ett verktyg i din analys och planering
Erfarenhet av affärssystem och logistiksystem
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Gymnasial utbildning (eftergymnasial utbildning är meriterande)
Personliga egenskaper vi värderar:
Lösningsorienterad och noggrann
Relationsskapande och serviceinriktad
Förändringsbenägen och förbättringsdriven
Lagspelare som driver utveckling framåt
Vi söker dig som arbetat i en liknande operativ roll och egna projekt där du har många kontakter med exempelvis kunder och/eller leverantörer. Du är inte bara en del av flödet - du ser till att förbättra det. Du är bra på att arbeta självständigt och gillar att lösa problem för att komma framåt. Du är en relationsskapande och positiv person som ser möjligheter och har lätt för att samarbeta med andra. I ditt arbete är du ansvarsfull och mycket noggrann med detaljer, du säkerställer att hålla hög kvalitet i processerna och det egna arbetet. Du har en god förmåga att hantera känslig affärsinformation.
I rollen som Varuförsörjningsplanerare / Avropare hos SMD Logistics får du också använda dig av din förmåga att se helheten och vilja att bidra till effektiviseringar, då vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet för avdelningen. Du är en utmärkt koordinator med stor vana att arbeta i MS Office och i affärssystem och kan hantera flera ärenden samtidigt.
Erfarenhet av vårt affärssystem M3 är meriterande men inte ett krav. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Som Varuförsörjningsplanerare / Avropare med fokus på helheten inom varuförsörjning kommer du att ingå i avdelningen Sortiment & Avrop och rapporterar till Chef Sortiment & Avrop.
