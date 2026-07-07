Varuförsörjningscontroller
Spendrups Bryggeriaktiebolag / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spendrups Bryggeriaktiebolag i Stockholm
, Ludvika
eller i hela Sverige
Anställningsform: tillsvidareanställning | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 30 augusti
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till strategisk utveckling och lönsamhet i hela vår varuförsörjningskedja? Som Business Controller Varuförsörjning får du en nyckelroll i att tillsammans med verksamheten utveckla och effektivisera processer samt driva ekonomisk uppföljning och analys. Här får du chansen att påverka på riktigt – i en miljö där dina insikter och din expertis är högt värderade.
Avdelningsbeskrivning
Du ingår i ett controllerteam som tillhör ekonomifunktionen och rapporterar till Controllerchef Varuförsörjning. Du har ett tätt samarbete som sträcker sig över hela varuförsörjningsfunktionen och du jobbar även tvärfunktionellt med den kommersiella organisationen. Placeringsort är Grängesberg eller Stockholm. Rollen är central för att säkra och förbättra lönsamhet och effektivitet i hela varuförsörjningskedjan, från leverantör till distribution ut till kund.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som Business Controller Varuförsörjning kommer du att:
Stödja prognos- och budgetprocesser för hela varuförsörjningen.
Ansvara för månatlig investeringsuppföljning i samarbete varuförsörjningens projektorganisation.
Upprätta månadsbokslut med tillhörande rapportering för hela varuförsörjningen.
Utveckla och effektivisera arbetsprocesser med fokus på datainsamling, analys och visualisering i samarbete med controllerteamet och verksamheten.
Följa upp, analysera och föreslå förbättringar kopplat till lönsamhet, kostnader och varianser i varuförsörjningskedjan.
Stödja Produktkalkylerare i det löpande kalkyleringsarbetet.
Säkerställa finansiell input och bidra aktivt i aktuella förbättringsområden och projekt.
Kravprofil och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi eller industriell ekonomi.
Några års erfarenhet inom controlling eller liknande områden.
En god systemkompetens och ett datadrivet arbetssätt. Du är van vid business intelligence-verktyg (t.ex. Power BI).
B-körkort och möjlighet att resa mellan våra produktionsorter och huvudkontor.
Meriterande:
Erfarenhet av M3, Cognos och strukturerat förbättringsarbete.
Som person är du affärsmässig och analytisk, med förmåga att arbeta både operativt, taktiskt och strategiskt. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser. Din förmåga att kommunicera och visualisera data gör dig till en uppskattad lagspelare.
Vi erbjuder
En roll där du får vara med och påverka både här och nu och på lång sikt. Här finns stora möjligheter till personlig utveckling i en spännande miljö där din kompetens värderas högt. Välkommen till en resa där din insats gör skillnad – varje dag!
Vi tar sommarpaus – men ser fram emot din ansökan! Vår rekrytering tar ett litet sommaruppehåll mellan vecka 28 och 33. Under den här perioden har vi begränsad möjlighet att svara på frågor, men du är varmt välkommen att skicka in din ansökan som vanligt.
Vi påbörjar urvalet efter sista ansökningsdag och återkopplar till dig så snart vi har mer information att dela kring processen.
Tills dess önskar vi dig en riktigt härlig sommar – gärna med något gott från Spendrups i glaset! 🌞
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8027837-2090147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeriaktiebolag
(org.nr 556079-6871), https://karriar.spendrups.se
Sankt Eriksgatan 119 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Spendrups Jobbnummer
9995519