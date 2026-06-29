Varuchaufför
Raxo AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Raxo AB söker varuchaufför för leveranser till livsmedelsbutiker i Stockholms län. Arbetet utgår från Uppsala och körning sker med lätt lastbil. B-körkort krävs.
Arbetet består av varuleveranser måndag–lördag. Vi söker dig som är punktlig, ansvarsfull och trivs med ett rörligt arbete där du har kontakt med butikspersonal och kunder.
God körvana och bra lokalsinne är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: jobb@raxo.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raxo AB
(org.nr 556883-4583)
Vaksala Eke 79 (visa karta
)
754 73 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9984312