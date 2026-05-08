Värnpliktssamordnare
Luftstridsskolan söker Värnpliktssamordnare
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Lockas du av att arbeta med utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor i en tid som präglas av tillväxt, där dessa frågor står i centrum? Då kan du vara den vi söker.
Luftstridsskolan (LSS) är Flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utbildning och utveckling. Vid LSS finns Flygvapnets skolor, Flygvapnets utvecklingsenhet samt Försvarsmaktens Hundtjänstenhet. LSS har en avgörande roll i utveckling och tillväxt av framtidens flygvapen.
Tjänsten är placerad på LSS stab.
Befattningen erbjuder
LSS genomförandeavdelning söker en värnpliktssamordnare som vill vara med och utveckla flygvapnets grundutbildning med värnplikt. Tjänsten erbjuder ett varierande arbete i högt tempo med en blandning av enskilt analys- och planeringsarbete inom eget ansvarsområde samt gemensamt stabsarbete. Värnpliktssamordnaren ingår i en arbetsgrupp med kompetensföreträdare för Flygvapnet, handläggare utbildning samt stabsassistent. Arbetsgruppen är under tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll samordnar du värnpliktsfrågor inom Flygvapnet. Inom detta ansvar ingår exempelvis behovssättning av värnpliktiga till Flygvapnets grundutbildning (GU), analys och uppföljning av GU samt repetitionsutbildning av värnpliktiga. Detta innefattar ett brett arbete med kontinuerlig kontakt med Flygvapnets förband.
Du kommer bland annat att:
Skapa, stödja och följa upp värnpliktsrelaterade styrningar till Flygvapnets OrgE
Kvalitetssäkra och resurs samordna behovssättning av värnpliktiga mellan Flygvapnets förband (OrgE)
Bidra med sakkunskap i stabsberedningar samt vid avdömningar
Deltaga i rekryteringsbefrämjande arbete
Kontinuerligt arbeta med översyn av befattningskrav och kravprofiler för Flygvapnets krigsförband
Stödja och samordna arbetet för Flygvapnets värnpliktshandläggarePubliceringsdatum2026-05-08Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet och kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet av arbete som administratör, handläggare, samordnare eller koordinator
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, resultatorienterad, analytisk, initiativrik och stresstålig. Du har god arbetskapacitet och förmågan att parallellt ingå i flera projekt/arbetsgrupper. Du är självständig med god förmåga att enskilt kunna analysera, planera och lösa komplexa arbetsuppgifter under tidspress. Din samarbetsförmåga är hög och du kan med lätthet se hur eget ansvarsområde påverkar och är en del av helheten i Flygvapnets verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Kunskaper och erfarenheter avseende handläggning och samordning av värnpliktsfrågor, inklusive behovssättning
Tidigare tjänstgöring vid något av Flygvapnets OrgE
Tidigare tjänstgöring vid central stab (HKV/ Försvarsgrensstab/HRC eller dylikt)
Tidigare erfarenhet av rekryteringsfrågor
Juridisk utbildning
B-körkort
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Chef Genomförandeavdelningen Erik Molund, tfn 070-967 61 65
Ställföreträdande chef Genomförandeavdelningen Peter Rask, tfn 076-890 49 93
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum/tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-01. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901385