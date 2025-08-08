Värnpliktshandläggare till Utbildningsbataljonen
2025-08-08
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
I rollen som värnpliktshandläggare är du en viktig del i Försvarsmaktens och Marinbasens hantering och administration av värnpliktsärenden. Du kommer att vara en av två värnpliktshandläggare som tillsammans är Marinbasens kompetens och resurser för att effektivt och korrekt administrera och handlägga värnpliktsärenden. Ni jobbar nära varandra men har huvudansvar för varsitt kompani.
Om utbildningsbataljonen
Utbildningsbataljonen har en central roll i tillväxten inom Marinen. Enheten ansvarar för grundutbildning av värnpliktiga. Bataljonen består av en bataljonsstab och två utbildningskompanier. Arbetsplatsen är belägen inom Örlogsbasen och vid Kungsholmsfort i Karlskrona. Bataljonsstaben är en liten enhet som består av personal med olika kompetenser; både yrkesofficerare och civilamedarbetare. Stabens uppgift är att utgöra chefens verktyg för planering, beredning och uppföljning av bataljonens uppgifter och verksamhet. Samt att vara ett stöd till kompanierna i deras genomförande av grundutbildning av värnpliktiga.Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Som värnpliktshandläggare är du sakkunnig på ditt förband inom frågor som rör tillämpning av lagar och förordningar avseende totalförsvarspliktiga. Du utgör ett stöd till chefer på olika nivåer på förbandet i frågor som rör totalförsvarspliktigas rättigheter och skyldigheter enligt lag, förordning och författningssamling. Som värnpliktshandläggare bidrar du till att Försvarsmakten och förbandet uppfyller de krav som pliktlagstiftningen ställer på grund-och repetitionsutbildande förband på ett förvaltningsmässigt sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tillämpa pliktlagstiftningen utifrån gällande riktlinjer och praxis
• Samordna, stödja och utveckla förbandets arbete i frågor som rör totalförsvarspliktigas rättigheter och skyldigheter
• Handlägga och föredra för beslutsfattande chef frågor som ex. avbrott från grund- eller repetitionsutbildning, ändrad inskrivning och vägran
• Agera konsultativt chefsstöd i frågor som rör totalförsvarspliktig personal
• Utbilda blivande chefer samt övrig personal som arbetar med värnpliktsfrågor
• Delta i förbandets beställning av värnpliktig personal inför grundutbildning och repetitionsutbildning
• Stödja förbandet med utryckningsrapportering efter genomförd utbildning
• Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt men i samverkan med andra roller på förbandet och övriga instanser inom myndigheten samt Plikt- och prövningsverket
• Vara beredd att utföra andra uppgifter inom bataljonsstabens verksamhet.
Arbetet sker huvudsakligen i kontorsmiljö, men det kan förekomma att tidvis arbeta i fältmiljö samt tjänsteresor för t ex utbildning eller möten på annan ort. Vid behov kan arbetet ske på kväll, och helg vid enstaka tillfälle. Kvalifikationer
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område som arbetsgivaren anser är lämpligt
• Mycket god administrativ förmåga
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift
• B-körkort, manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har god samarbetsförmåga men även kan arbeta självständigt och vara självgående inom sitt ansvarsområde. Du har en positiv inställning och hög servicekänsla.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Meriterande
• Relevant högskoleutbildning (inom t ex HR området eller juridik)
• Kunskap om och användare av system ATLAS
• Kunskap och färdighet i ärendehanteringssystem Vidar
• God kännedom om försvarsmaktens verksamhet
• Genomförd värnplikt eller anställning i FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Befattningen är civil.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Tjänsteresor förekommer
För upplysningar om befattningen kontakta:
Joakim Sirland
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Kajsa Polnäs
Fackliga företrädare:
OFR/O: Johnas Mård
OFR/S: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 01082-85 000
SECO: Jan-Anders Nilsson, nås via växeln: 01082-471 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-25 Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
