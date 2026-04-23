Värnpliktshandläggare till Försvarsmedicincentrum
Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktig för såväl oss anställda som vår arbetsgivare.
Om oss
Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg.
HR-avdelningen på Försvarsmedicincentrum kallas även J1 och består av 5 medarbetare som tillhör förbandets stab. Hos oss arbetar vi aktivt med att attrahera, rekrytera, bemanna och utveckla vår personal. Vi arbetar brett med HR-, rekrytering och arbetsgivarfrågor på lokal nivå, men även på central nivå inom hela Försvarsmakten genom att stödja med strategisk personalförsörjning avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktshandläggare på FömedC handlägger du och är föredragande för beslutsfattare i värnpliktsärenden såsom avbrott, ändrad inskrivning och övriga ärenden (värdegrund/ovälkommet beteende, vapenfri) som överlämnas till Plikt- och prövningsverket. Du stödjer chef i värnpliktsärenden utifrån pliktlagstiftningen. I detta ingår att inhämta, systematisera och redovisa relevant information för beslutsfattande chefer i ärenden som rör pliktlagstiftningen samt övrigt styrande dokument och riktlinjer inom myndigheten. Som värnpliktshandläggare stödjer du förbandet med de krav som pliktlagstiftningen ställer samt förvaltningslagens krav på bl.a. informations-och serviceskyldigheten gentemot de totalförsvarspliktiga. Du samverkar med andra roller på förbandet som arbetar med totalförsvarspliktig personal såsom Rättshandläggare, Värnpliktskonsulent, Försvarshälsan och Utbildningsadjutanter. Vidare samverkar du med Plikt- och prövningsverket och andra förband i Försvarsmakten. Du är sakkunnig i frågor som rör totalförsvarspliktiga under grund- och repetitionsutbildning.
Ytterligare arbetsuppgifter:
Ingå i förbandets arbete med att beställa värnpliktig personal inför grundutbildning samt utryckningsrapportera till Plikt-och prövningsverket.
Samordna information som skall läggas upp i system ATLAS, såsom välkomstbrev, informationshelg, befattningsbeskrivningar och CBU-dokument.
Samordna och stödja andra delar av utbildningsbataljonens stab utefter behov.
Kvalifikationer
Akademisk examen, 180 p beteendevetenskap el motsvarande, eller flerårig arbetslivserfarenhet inom relevant område som arbetsgivaren anser är lämplig.
B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning
Tidigare erfarenhet av Försvarsmakten
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem, tex PRIO (SAP), VIDAR och ATLAS
Erfarenhet av arbetsrätt och förvaltningsrätt
Genomförd värnplikt Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som värnpliktshandläggare ser vi att du har en mycket god administrativ förmåga, är noggrann, prestigelös samt har förmågan att arbeta självständigt. Du har stor integritet, men också hög social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Civil eller militär befattning: Civil
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Personalchef Mats Karlsson, nås via växeln 010- 229 20 00.
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SEKO, mailto:seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, mailto:saco-gbg@mil.se
Officersförbundet, mailto:ofgbg-fomedc@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-04, vi tillämpar löpande urval. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivare: Försvarsmakten
