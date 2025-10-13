Värnamo Energi söker en Distributionselektriker
2025-10-13
Vi söker Distributionselektriker - bygg, underhåll och reparation av ledningsnät och transformatorstationer
Vill du arbeta med varierande och ansvarsfyllda uppgifter inom eldistribution och fiber? Vi söker dig som vill bidra till ett tryggt och effektivt elnät och samtidigt utvecklas i din roll.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Som distributionselektriker hos oss kommer du att:
Bygga, underhålla och reparera ledningsnät och transformatorstationer.
Arbeta med underhåll, ommbyggnad och utbyggnad av elnät från 400 till 10 000 V samt vårt fibernät.
Du kommer delta i kundspecifika projekt och ta individuellt ansvar inom din grupp, samtidigt som ni samarbetar inom teamet för att driva verksamheten effektivt och under ledning av teknisk chef.
Du kommer ingå i beredskapstjänst.Bakgrund
Elektrikerutbildning, gärna kompletterad med KY-utbildning.
Tidigare erfarenhet inom elbranschen är meriterande.
Gymnasial elutbildning är tillräcklig - vi erbjuder internutbildning för dig med rätt inställning.
Körkort är ett krav, C-körkort är meriterande.Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad.
Lyhörd för kundens önskemål.
God samarbetsförmåga med kollegor och entreprenörer.
Ansvarstagande och engagerad i ditt arbete.
Vi erbjuder:
En spännande och varierande roll i ett kompetent team, med möjlighet att utvecklas, påverka och bidra till framtidens el- och fibernät.
Välkommen till Värnamo Energi - tillsammans gör vi skillnad för vår hemregion!
Värnamo Energi är en energi och IT koncern som erbjuder klimatsmart el och värme samt högteknologiska IT-tjänster - betydelsefulla produkter som ger våra kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling genom att bygga ut och förvalta el-, fjärrvärme- och fibernät i Värnamo kommun. Värnamo Energis agerande präglas av hög servicegrad, god kompetens samt närhet till kund, medarbetare och övriga intressenter. Koncernen har 55 anställda, över 14 000 kunder och omsätter ca 400 MSEK. Bolaget är helägt av Värnamo kommun. Läs mer på www.varnamoenergi.se
Frågor om tjänsten hänvisas till Anton Persson, Teknisk chef tel 0370-69 41 50 och anton.persson@varnamoenergi.se
Fackliga företrädare: Andreas Prag, SEKO. Johannes Söderlind, Sveriges Ingenjörer. Sonny Axelsson, Vision.
Sista ansökningsdag är 30/11. Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag till: anton.persson@varnamoenergi.se
E-post: anton.persson@varnamoenergi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionselektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Energi AB
Kapellgatan (visa karta
331 02 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknisk Chef
Anton Persson anton.persson@varnamoenergi.se 0370-69 41 50 Jobbnummer
