Varmköks ansvarig till butiksköket
2025-12-21
ICA Kvantum Skövde
söker Varmköks ansvarig till butiksköket
ICA Kvantum i Skövde är ett familjeföretag med ca 70 anställda.
Vi jobbar oavbrutet för att vara Skövdes bästa matbutik, för dig som vill leva lite godare.
Vi är i en utvecklingsfas och förnyelse för att skapa och utveckla vår butik till Skaraborgs modernaste matbutik med fokus på mat och måltidslösningar.
Som Varmköks ansvarig hos oss kommer du vara delaktig och styra över ansvarsområdet varmkök gällande drift, inköp, produktutveckling och inspiration tillsammans med försäljningschef sälj färskvaror.
Arbetsuppgifter:
Du är en av kockarna i butikskökets produktionsteam där produktionen består av varmmat till lunchbuffén, portionsrätter, pajer, soppor, förrätter, desserter, tillbehör, sallader, smörgåstårtor, smörgåsar, grillat, festbrickor, bufféer, samt vara behjälplig i manuella försäljningsavdelningen där vi i dagsläget säljer fisk och delikatesser.
Tillsammans med försäljningschef planera den dagliga driften i varm köks området som består av produktion och packning av portionsrätter, omsorgssortiment, varmlunch, kundbeställningar samt produktion av olika tillbehör.
Ansvara över och bidra till att hålla uppe säljtrycket i avdelningen, säljplanera tillsammans med försäljningschefen, variera sortimentet efter säsong och utsatt plan.
Säkerställa att innehållsförteckningen för all mat vi producerar är korrekta mot recepturer.
Vara delaktig vid inköp av råvaror till varmköks produktionen.
Vara delaktig i egenkontrollen samt säkerställa att den följs i produktionen.
Vara drivande i framtagning av sortiment som inspirera kunden med nyheter och säsonger från köket tillsammans med försäljningschefen.
En viktig del i arbetet är att jobba med effektivisering, struktur i kök samt lagret, bidra med mycket energi till teamet i kök samt ha ett gott ordningssinne.
Vi söker dig som:
har erfarenhet inom matlagning från dagligvaruhandeln eller restaurang
vill vara med att skapa och utveckla ICA Kvantums butikskök.
har god analytisk förmåga, gott ordningssinne samt god förmåga att strukturera upp arbetet för att säkerställa både produktion och matsäkerhet.
har goda ekonomiska kunskaper.
har goda ledaregenskaper.
har god kunskap inom data
god fysik då tunga lyft förekommer dagligen.
gillar att arbeta i högt tempo
kan ha många bollar i luften samtidigt
Du är en person med initiativförmåga och har stark positiv energi. Du skall vara ett föredöme. Viktigt att se kundens behov och med glädje ge det bästa kundbemötandet. Skall kunna hantera stressiga situationer och ha förmågan att se helheten i ditt arbete.
Du skall vara utåtriktad, strukturerad och ha gott ordningssinne, tycka om utveckling och vara engagerad, ha fokus på försäljning, drift och skapa god lönsamhet.
Kvalifikationer:
Erfarenhet från ledande befattning i restaurangbranschen eller dagligvaruhandeln
Goda kunskaper i butiksekonomi/företagsekonomi
Är strukturerad och har bra kvalitetsmedvetenhet.
Som Varmköks ansvarig rapporterar du till försäljningschef färskvaror sälj.
Tjänsten är en deltidstjänst på ca 95%. Vi tillämpar tillsvidareanställning med inledande provanställning i 6 månader.
Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse.
Lön enligt överenskommelse.
Tycker du detta låter intressant och vill satsa fullt ut tillsammans med oss.
Välkommen med din ansökan till oss omgående då löpande intervjuer sker. Skicka in ansökan med CV och personligt brev senast 25/1 2026 till personal.skovde@kvantum.ica.se
.
Märk din ansökan med "Varmköks ansvarig"
