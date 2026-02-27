Värmepumpstekniker till Termoklimat i Svedala
2026-02-27
Trivs du med frihet, ansvar och NIBE?
Bli en del av vårt team på Termoklimat i Svedala
På Termoklimat satsar vi på att vara bäst på det vi gör och att skapa en riktigt bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi är ett auktoriserat servicecenter för NIBE och arbetar fokuserat med deras sortiment.
Idag är vi ett sammansvetsat gäng på sex servicetekniker som värdesätter god gemenskap och ett prestigelöst samarbete. Nu söker vi en trygg kollega som vill ha en stabil och stimulerande vardag tillsammans med oss.
Din vardag hos oss: Frihet under ansvar
Som tekniker hos oss får du förtroendet att styra mycket av ditt arbete själv. Du har egen servicebil och har direktkontakt med våra kunder.
Dina arbetsuppgifter fokuserar på NIBE:
Service: Förebyggande underhåll och kontroll.
Felsökning och reparation: Vi arbetar med NIBE-produkter både under och efter garantitid.
Installation: Vi utför många utbyten av befintliga värmepumpar men installerar även nya anläggningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är certifierad kyltekniker och trivs med att vara specialist. Du uppskattar ordning och reda, tar ansvar för dina uppdrag och tycker om att ge kunden en riktigt bra serviceupplevelse.
Vi ser gärna att du har:
Kylcertifikat: Kategori I eller II.
Erfarenhet: Vana av värmepumpar (erfarenhet av NIBE är meriterande).
B-körkort: Ett krav för tjänsten.
Inställning: Du är en lagspelare som bidrar till vår goda stämning.
Vad vi erbjuder dig:
En sund arbetsmiljö: Vi värnar om balans och att alla i teamet ska trivas och må bra.
Specialistroll: Du får fokusera på marknadens ledande märke som en del av ett auktoriserat servicecenter.
Egen servicebil: Fullt utrustad med verktyg och reservdelar för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
Publiceringsdatum2026-02-27Så ansöker du

Vi träffar gärna intressanta kandidater löpande för en förutsättningslös intervju.

Skicka ditt CV eller ett mail till: jobba@termoklimat.se
Vi träffar gärna intressanta kandidater löpande för en förutsättningslös intervju.
Skicka ditt CV eller ett mail till: jobba@termoklimat.se
Välkommen till Termoklimat - där vi prioriterar kvalitet och medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobba@termoklimat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Termoklimat Skåne AB
