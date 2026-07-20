Värmepumpstekniker
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Linköping Visa alla vvs-jobb i Linköping
2026-07-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Q söker nu, på uppdrag av en kund, en Värmepumpstekniker som vill bli en del av en väletablerad och växande verksamhet inom installation, service och tekniska fastighetslösningar.
Vi söker dig som trivs med ett självständigt arbete där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt. Du kommer att arbeta med installation, service och felsökning av värmepumpsanläggningar.
Om rollen
Du blir en del av en verksamhet med stark framtidstro, hög teknisk kompetens och stort fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Här erbjuds du:
En varierad och självständig roll med stort eget ansvar
Möjlighet att utvecklas
Trygga anställningsvillkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter
En arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och yrkesstolthet
Tillgång till moderna arbetsverktyg och tekniska hjälpmedelPubliceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som Värmepumpstekniker ansvarar du för installation, service och underhåll av värmepumpsanläggningar. Du arbetar nära kunderna och blir en viktig representant för verksamheten ute på fältet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av värmepumpar
Service och förebyggande underhåll
Felsökning och reparation av värmepumpsanläggningar
Teknisk rådgivning och kundkontakt
Dokumentation av utförda arbeten
Planering och genomförande av serviceuppdragKvalifikationer
Har erfarenhet av arbete med värmepumpar, kyla, VVS eller liknande tekniska installationer
Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är serviceinriktad och har ett professionellt kundbemötande
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande
Certifiering för arbete med köldmedier
Erfarenhet av felsökning och driftsättning av värmepumpssystem
Erfarenhet från servicearbete inom fastighets- eller installationsbranschenAnställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)
Omfattning: Heltid, dagtid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097264-2108412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
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582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
10007744