Värmepumpstekniker

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Linköping
2026-07-20


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Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Q söker nu, på uppdrag av en kund, en Värmepumpstekniker som vill bli en del av en väletablerad och växande verksamhet inom installation, service och tekniska fastighetslösningar.
Vi söker dig som trivs med ett självständigt arbete där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt. Du kommer att arbeta med installation, service och felsökning av värmepumpsanläggningar.
Om rollen
Du blir en del av en verksamhet med stark framtidstro, hög teknisk kompetens och stort fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Här erbjuds du:

En varierad och självständig roll med stort eget ansvar

Möjlighet att utvecklas

Trygga anställningsvillkor och långsiktiga utvecklingsmöjligheter

En arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och yrkesstolthet

Tillgång till moderna arbetsverktyg och tekniska hjälpmedel

Publiceringsdatum
2026-07-20

Dina arbetsuppgifter
Som Värmepumpstekniker ansvarar du för installation, service och underhåll av värmepumpsanläggningar. Du arbetar nära kunderna och blir en viktig representant för verksamheten ute på fältet.
Exempel på arbetsuppgifter:

Installation och driftsättning av värmepumpar

Service och förebyggande underhåll

Felsökning och reparation av värmepumpsanläggningar

Teknisk rådgivning och kundkontakt

Dokumentation av utförda arbeten

Planering och genomförande av serviceuppdrag

Kvalifikationer
Har erfarenhet av arbete med värmepumpar, kyla, VVS eller liknande tekniska installationer

Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt

Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar

Är serviceinriktad och har ett professionellt kundbemötande

Behärskar svenska i tal och skrift

Har B-körkort

Meriterande
Certifiering för arbete med köldmedier

Erfarenhet av felsökning och driftsättning av värmepumpssystem

Erfarenhet från servicearbete inom fastighets- eller installationsbranschen

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (med provanställning)

Omfattning: Heltid, dagtid

Placeringsort: Linköping

Tillträde: Enligt överenskommelse

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097264-2108412".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
10007744

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