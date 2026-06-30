Värmepumpstekniker
Upplands Energi ekonomisk förening / VVS-jobb / Uppsala Visa alla vvs-jobb i Uppsala
2026-06-30
, Östhammar
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Välkommen till oss på Upplands Energi, ett bolag med visionen att vara upplänningens självklara energipartner. Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder energiprodukter och elförsäljning till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det lokala energibolaget som bryr sig och som vill vara nära kund.
Om tjänsten
Vi söker dig som är erfaren värmepumpstekniker och som vill arbeta med vårt växande team inom Energiprodukter.
Som person är du engagerad och målmedveten tekniker med ett genuint intresse för praktiskt arbete. Du trivs i en omväxlande vardag där ingen dag är den andra lik där du får kombinera teknik med förstklassig service.
I rollen arbetar du med installation, driftsättning, service, felsökning och reparation av värmepumpar, ett område där din kompetens verkligen gör skillnad. Med fokus på kvalitet och kundnytta levererar du lösningar som träffar kundens förväntningar.
Du blir en viktig del av vårt växande team, där samarbete och laganda står i centrum samtidigt som du ges stort utrymme att arbeta självständigt och ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som värmepumpstekniker
Har minst en gymnasial utbildning
Har arbetat inom branscher som energi, el eller VVS (extra meriterande)
Är driven, självgående och motiverad
Har god teknisk förståelse och kan omsätta kundens behov till rätt lösning
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i ett modernt och framåtriktat energibolag inom en stabil och trygg koncern. Vi tror på eget ansvar, entreprenörskap och möjligheten att påverka och växa tillsammans med verksamheten.
Vi lever i en samhällsviktig bransch där vi brinner för det lokala. För oss är en nära kundrelation, hög kvalitet och ett genuint lokalt engagemang en viktig grund i vår verksamhet.
Vi verkar i en framtidsbransch där hållbara energilösningar står i fokus, och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra kunder och vår resa mot vår vision om att bli Upplänningens Självklara Energipartner.
Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling – vi vill att du ska få möjligheter att växa tillsammans med oss.
Om dig
Vi tror att du är en person som är självgående, lösningsorienterad och driven. Du trivs i en roll där du får ta initiativ och vara med och vidareutveckla vår verksamhet. Samtidigt uppskattar du lagarbete och har en positiv inställning till både kunder, kollegor och förändringar. Du kommer att vara ute hos våra kunder och hjälpa dem på plats, men även inneha en rådgivande roll mot dina kollegor och vara en viktig del av utvecklingen av våra produkter och tjänster.
Som person är du inte rädd för att utmana och gillar att tillsammans med dina kollegor hitta nya vägar framåt. Hos oss får du utrymme att utvecklas och med hjälp av din kunskap och personlighet bli en viktig del av vår fortsatta framgång.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts omgående efter överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande.
Sista dag för ansökan: 2026-08-30
Rekryteringsprocess
Vi undanber oss ansökningar via e-post. Samtliga ansökningar skickas via angivet ansökningsformulär.
Inför rekryteringsprocessen har vi tagit ställning till publiceringskanaler och undanbeder oss därför vänligt, men bestämt, kontakt från rekryteringsföretag och mediesäljare.
Upplysningar om tjänsten
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig chef Karl Sundblad samt av fackliga representanter.
Samtliga nås på telefon 018-67 84 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Energi Ekonomisk förening
Arkgatan 1 (visa karta
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754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Energi Produkt & Miljö AB Kontakt
Rekryterare
Cecilia Rollborn cecilia.rollborn@upplandsenergi.se Jobbnummer
9985716