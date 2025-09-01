Värmepumpsinstallatör Till En Nibe Och Bosch Installatör
FMR Rekrytering & Bemanning AB / VVS-jobb / Mölndal Visa alla vvs-jobb i Mölndal
2025-09-01
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
FMR är specialister på rekrytering och bemanning inom industri-, teknik- och bygg/fastighetsbranschen på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Vi förmedlar personal på såväl assistent-, specialist- som chefsnivå och har varit verksamma i mer än 25 år. Som helhetsleverantör av HR-tjänster erbjuder vi rekrytering, second opinion, bemanning och outplacement. Läs mer på www.fmr.nu.Vi
söker en installatör till en etablerad kund inom värmesidan i Göteborgsregionen. Företaget arbetar med välkända varumärken som NIBE.
Du som vill ha utmaningar och utvecklingsmöjligheter, är skicklig och effektiv, har hög ambitionsnivå, så är denna arbetsplats utöver det vanliga. Företaget har idag 14 medarbetare med hög ambitionsnivå och yrkeskunskap. Bra sammanhållning samt trevliga lokaler.
Du erbjuds en spännande, utvecklande samt självständig tjänst och kommer vara en viktig medarbetare i företaget.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
• Som installatör kommer du till största delen att arbeta ute på fältet, mestadels hos privatpersoner.
Arbetsuppgifterna varierar inom service, installation, felsökning, ombyggnationer och utbyte av värmepumpar.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av installationer av värmepumpar
• Har erfarenhet som kyl- och servicetekniker.
• Kylteknisk utbildning, el-kunskap.
• Meriterande om du har Kylcertifikat klass 2
• Är självgående och har mycket goda kunskaper inom kyla, el mm.
• Är idérik, serviceinriktad, social, självgående, noggrann och ansvarstagande.
• Har B-körkort
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Eliasson på FMR på telefonnummer 0707-899606. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/lediga-jobb/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9485152