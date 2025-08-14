Värmeingenjör till Karlshamn Energi
2025-08-14
Som värmeingenjör på Karlshamn Energi kommer du jobba med ständig förbättring och bidra till att vidareutveckla Karlshamn Energis fjärrvärmeverksamhet. I rollen rör du dig brett mellan analys av fjärrvärmesystemet, praktisk funktion och kunddialog. Rollen är bred och kommer kunna anpassas efter dina kompetenser och intresseområden.
Karlshamn Energi är en arbetsgivare som aktivt arbetar med hållbar samhällsutveckling, har långsiktiga investeringsperspektiv i alla frågor tillsammans med en mycket god personalpolitik och ett tydligt fokus på slutkund som genomsyrar hela verksamheten. Företaget har av Nyckeltalsinstitutet utsetts till Excellent Arbetsgivare både 2024 och 2025. Välkommen!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som värmeingenjör på Karlshamn Energi blir du en viktig del i teamet på värmeavdelningen. Din vardag kommer bestå av arbetsuppgifter såsom:
• Att driva analyser, mätningar och optimering av fjärrvärmesystemet
• Arbete med, och utveckling av, avdelningens tjänster och produkter
• Teknisk kundkontakt mot företagskunder
• Bidra till avdelningens omvärldsbevakning och utvecklingsarbete
Ditt arbete driver du såväl självständigt som i samarbete med kollegor inom den egna avdelningen men också kollegor i övriga företaget.Profil
Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga för oss men likväl att du har rätt inställning och framåtanda. Det vi önskar att du tar med dig till Karlshamn Energi är:
• Eftergymnasial utbildning på YH, högskola eller universitet inom Energiteknik eller liknande
• God förståelse för processer kopplat till fjärrvärme
• Erfarenhet av att medverka i projekt och utvecklingsfrågor
• Vi ser gärna att du har erfarenhet från en liknande roll t ex från industri, konsultbransch eller annan värmeverksamhet men vi erbjuder även dig som är nyutexaminerad möjligheter att utvecklas i denna tjänst
• Mycket god datamognad samt B-körkort
Vi söker dig med god analytisk förmåga som tycker om att röra dig mellan både teoretiska och praktiska problemställningar. Du har ett stort engagemang i energifrågan och drivs av att ständigt förbättra och optimera. Du har ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv, en god serviceanda till kund och skapar goda relationer såväl internt som med externa parter. Ditt intresse för teknik och omvärldsbevakning är stort och du bidrar gärna med idéer till avdelningen.
Övrig information
• Placeringsort: Karlshamn
• Organisation: Rapporterar till Affärsområdeschef Värme
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: heltid, dagtid
I denna rekrytering samarbetar Karlshamn Energi med Maxkompetens. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna ansvarig Rekryteringskonsult Therese Hulte på 076-55583 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot att läsa din ansökan inom kort. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.Företaget
Karlshamn Energi skapar enkla, prisvärda och kundnära lösningar där tonvikten ligger på hållbarhet, lokala samarbeten och med ständigt fokus på utveckling och service. Söker du nya utmaningar och lockas av ett stabilt bolag som satsar på framtiden? På Karlshamn Energi arbetar vi efter ledstjärnorna nöjda kunder, rätt kvalitet, god ekonomi, bra miljö och arbetsmiljö. Vår verksamhet bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband, Elhandel och Vatten. Karlshamn Energi är ett mycket stabilt och utvecklingsinriktat företag som omsätter ca 510 miljoner kronor per år och har drygt 100 anställda. Bolaget är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Läs mer om oss på www.karlshamnenergi.se Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Therese Hulte therese.hulte@maxkompetens.se +46 76 555 83 80 Jobbnummer
9458660