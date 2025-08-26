Varm och tydlig ledare sökes till endoskopin
Region Östergötland / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Mag-tarmmedicinska kliniken på universitetsjukhuset i Linköping är en attraktiv klinik med stark utveckling.
Vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete som bygger på medarbetarnas engagemang och ansvar, en hög tilltro till medarbetarnas förmåga och stark tro på personcentrerad vård med patientdelaktighet och egenvård.
Vi är gastroenterologisk regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken består av endoskopienhet, en öppenvårdsmottagning för inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdom och funktionell magtarmsjukdom (neurogastroenterologi), och slutenvårdsavdelning där även vår dagvård är lokaliserad.
Nu söker vi en vårdenhetschef som tillsammans med medarbetarna vill fortsätta utvecklingen av endoskopienheten!
På endoskopienheten utförs bland annat diagnostiska undersökningar såsom gastroskopier (inspektion av magsäcken, matstrupen eller tolvfingertarmen) och koloskopier (undersökning av tjocktarmen). Endoskopienheten stod klar 2016 och har moderna lokaler och utrustning. Diagnostisk och terapeutisk endoskopi är under kontinuerlig utveckling och behoven ökar. En ny endoskopienhet byggs därför just nu på plan 10 nära Södra entrén och planeras vara klar juni 2026 med inflytt och start under hösten 2026.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som vårdenhetschef är att leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med enhetens fantastiska medarbetare. Du arbetar i nära samarbete med övriga vårdenhetschefer på kliniken samt ingår i klinikens ledningsgrupp. Ledningsgruppsarbetet ger dig goda möjligheter att påverka både enheten och klinikens strategiska utveckling.
Du kommer inledningsvis att ha chefsansvar för cirka 25 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det innebär delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. När nya endoskopienheten är fullt öppen räknar vi med att enheten har cirka 30 medarbetare. Du kommer, utöver ledarskapet, att få arbeta med att bygga upp och forma den nya enheten och ska trivas med en sådan utmaning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig, gärna med särskilt intresse för eller erfarenhet av endoskopi. Tidigare chef- eller ledarerfarenhet ser vi som en stor tillgång, och det är meriterande om du har genomgått någon form av ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har arbetat på en mottagning eller vårdavdelning med högt flöde. Har du dessutom arbetat med förändringsarbete är det också ett plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper - att du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du bidrar med en positiv inställning till arbetet och organisationen, och agerar som en förebild för både kollegor och medarbetare.
Vi värdesätter särskilt din förmåga till ett tydligt och närvarande ledarskap som skapar engagemang och delaktighet i arbetet mot verksamhetens mål. Du har tålamodet som krävs för att nå resultat, även när det tar tid.
Du har en god kommunikativ förmåga och är skicklig på att samordna grupper. Du ser helheten i verksamheten och har lätt för att förstå hur olika delar hänger samman, vilket hjälper dig att fatta beslut som gynnar organisationen i stort.
Ansökan och anställning
Uppdraget som vårdenhetschef är ett tidsbegränsat förordnande under fyra år med en tillsvidareanställning inom din grundprofession.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Magtarmmedicinska kliniken US Kontakt
Undersköterska Ann Lundberg ann.lundberg@regionostergotland.se Jobbnummer
9476191