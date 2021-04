Varierande operatörstjänst, heltid - AB Söder & Co Consulting - Tunnplåtslagarjobb i Göteborg

AB Söder & Co Consulting / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg2021-04-142021-04-14Söder & Co söker nu för kunds räkning en ny kollega till ett fartfyllt och varierande uppdrag för dig med industriell erfarenhet! Vår kund arbetar med produkter som används inom byggbranschen. Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av Söder & Co och uthyrd till vår kund. Möjlighet att bli direktanställd hos kund finns.Du kommer att arbeta bland annat med styrda robotar för att skära och limma ihop olika delar av företagets byggelement. I rollen ingår att lägga in färdiga program för att sedan kontrollera att körningar går korrekt, fylla på material mm. Du kommer att ha en flexibel roll där du kan komma att få arbeta på fler avdelningar inom företaget. Arbete sker på 2-skift och natt kan förekomma.Du är en person med tekniskt handlag och det är meriterande om du har läst någon form av el eller snickarutbildning på gymnasienivå. Tjänsten kräver en ansvarstagande person som kan arbeta självständigt och det är av hög vikt att du är noggrann i ditt arbete. Viktigt att fungera i grupp men även arbeta självständigt. Så rätt inställning är även viktigt för tjänsten. Det är inget hinder för dig att ta i när det gäller och du är prestigelös.Truckkort och B-körkort är är ett krav för tjänsten.Start för denna tjänst är inom kort, så sök redan idag via soderco.se. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via post eller mail.Söder & Co är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet från branschen och vet hur viktigt det är med stark lokal förankring. Då vi är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen hjälper vi våra kunder med kompetensförsörjning och flexibilitet i alla delar av bolaget. Våra samarbeten bygger på relationer grundade på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14AB Söder & Co Consulting5691755