Varierande jobb som kontorsassistent/vaktmästare - Nybrogatan 34 Business Center AB - Fastighetsskötarjobb i Stockholm

Nybrogatan 34 Business Center AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm2021-07-07Vill du ha ett långsiktigt mycket varierande jobb inom kontorsservice?Vi hyr ut kontor i fina sekelskifteslokaler på Östermalm. Tillsammans har vi 132 kontorsrum i olika storlekar och ca 150 företag som våra hyresgäster.Du trivs med många olika arbetsuppgifter och älskar att lösa problem samt har ett öga för vad som behöver göras. Du bör vara händig och kunna utföra enklare snickerijobb etc samt gärna vara tekniskt intresserad.Som person bör du vara utåtriktad, flexibel och prestigelös med ett gott ordningssinne och tycka om att ge förstklassig service.Viktigt att du är representativ då du löser av i receptionen. Där är man ansiktet utåt, svarar i telefonen och tar emot besökare.Du har en självständig roll och är ansvarig för att kontorslokalerna, konferensrum och kök är i gott skick samt ser till att allt fungerar.Du beställer, tar emot leveranser och ser till att kaffe, mjölk och kontorsvaror etc. finns.Du är behjälplig vid in- och utflyttning av hyresgäster.Goda kunskaper i svenska, engelska samt Officepaketet erfordras. Körkort är ett krav.Skicka ansökan med CV, brev och foto.Till en början är det en timanställning som för rätt person kan utvecklas till en fast tjänst framöver.Intervjuer sker löpande. Tyvärr kan vi inte svara alla så om du inte får svar betyder det att vi gått vidare med andra sökande.#jobbjustnu2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-09-15Nybrogatan 34 Business Center ABNybrogatan 3410245 STOCKHOLM5852927