Vårdutvecklare, avd 17/18 ortopeden, Falun
2025-08-14
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ortopediska kliniken i Falun består av två slutenvårdsavdelningar som bedriver akut och elektiv vård, samt en ortopedisk mottagning och sekreterarenhet. På vårdavdelningarna vårdas patienter med akut uppkomna ortopediska skador så som frakturer, smärttillstånd eller infektione samt för elektiv kirurgi som exempelvis protesoperationer. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team med målet att ge varje patient trygg och högkvalitativ vård.
Nu inrättar vi en spännande kombinationstjänst där du delar din tid mellan patientnära, kliniskt arbete på vårdavdelning 17/18 och strategiskt förbättringsarbete. Tjänsten är en nyckelroll för att utveckla vårdavdelningens processer och höja kvaliteten i vården.
Kväll, helg samt storhelgstjänstgöring ingår. Veckoarbetstid: 38:15.
Vårdutvecklare, avd 17/18 ortopeden, Falun
Förutom sedvanliga sjuksköterskeuppgifter kommer du att
initiera, leda och följa upp förbättringsprojekt
utveckla och implementera effektiva, evidensbaserade arbetsprocesser
arbeta för ökad patientsäkerhet, god vårdkvalitet och förbättrad arbetsmiljö
samarbeta nära mottagningens verksamhetsutvecklare, verksamhetschef, linjechefer och övrig personal
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska samt har intresse och drivkraft att arbeta med vårdprocesser och vårdutveckling.
Du kommer ha mycket eget ansvar och arbeta självständigt, vilket gör att du behöver vara självgående och strukturerad. Du arbetar i nära samverkan med mottagningens verksamhetsutvecklare, verksamhetschef, linjechef samt övrig personal på kliniken. Du är kommunikativ och trivs med att ta ansvar.
Meriterande erfarenheter:
Arbete inom ortopedi och/eller slutenvård
